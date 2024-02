Ludwigshafen (ots) – Auch beim Fastnachtsumzug in Ludwighafen am 11.02.2024 ist uns die Sicherheit aller Feiernden ein wichtiges Anliegen. Nach einer Corona bedingten Pause findet der Faschingsumzug Ludwigshafen/Mannheim das erste Mal seit 2020 wieder statt. Der letzte Umzug verlief weitestgehend friedlich. Damit dies auch in diesem Jahr so bleibt, sind wir für Ihre Sicherheit im Einsatz.

Exakt 69 Zugnummern wird es bei der 69. Auflage des gemeinsamen Fasnachtsumzuges geben. Insgesamt 50 teilnehmende Vereine, Institutionen und andere Gruppen werden bei diesem fasnachtlichen Highlight der Metropolregion Rhein-Neckar vertreten sein.

24 große Festwagen mit Elferrat und karnevalistischen Motiven begleiten den Tross vom Stadtteil Süd bis hin zum Platz der deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie.

6 Musikgruppen präsentieren einen klanggewaltigen Querschnitt durch Evergreens und aktuelle Hits der Fasnacht. Insgesamt vier Hexengruppen mit aufwändigen Maskeraden pflegen das traditionelle Brauchtum der süddeutschen Fasnacht.

Start des Umzuges ist um 13.11 Uhr. In diesem Jahr neu ist die Streckenführung des Umzugs und die eingerichteten Action Points.

Die Zugstrecke verläuft wie folgt:

Start Lagerhausstraße (Ecke Wittelsbachstraße und Schwanthalerallee) – Rheinallee – Rheinuferstraße – Kaiser-Wilhelm-Straße – Zollhofstraße – Auflösung des Zuges in Höhe Platz der deutschen Einheit über die Rheinuferstraße.

Gastronomie und Unterhaltungsangebote:

In der Rheinallee, im Bereich Walzmühle, in der Kaiser-Wilhelm-Straße, im Bereich Bundesbankfiliale und am Platz der deutschen Einheit sind Actions Points mit gastronomischen und Unterhaltungsangeboten eingerichtet. Weitere Gastronomische Angebote wird es in der Pfalzgrafenstraße und in der Heny-Roos Passage geben. Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf der Homepage der LU-KOM: https://s.rlp.de/dzHOh

Start um 11:11 Uhr:

An der Sprecherstation Walzmühle sind Patricia Kain und Jürgen Schreiweiß am Start, auf dem Platz der Deutschen Einheit sind Alexandra Philipps und Dirk Augstein am Mikrofon. Kain und Philipps sind als Moderatorinnen des RNF bekannt, Augstein ist bereits seit 4 x 11 Jahren als Sprecher im Einsatz.

Ebenfalls Start um 11:11 Uhr:

Ein Kinderangebot mit Hüpfburg, Maskottchen und vielen Überraschungen wird in der Kid´s Zone an der Werfthalle in der Nähe des Platzes der Deutschen Einheit angeboten.

Eine Tribüne wird gegenüber der Rhein-Galerie vor dem B&B Hotel aufgebaut. Die Tribüne für Ehrengäste und Sponsoren des Umzugs ist bereits ausgebucht.

Strassensperrungen:

Insbesondere im Stadtteil Mitte und Süd kann es aufgrund der Veranstaltung bereits in den frühen Morgenstunden zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Aufgrund der Straßensperrungen sind am Veranstaltungstag (ab mind. 5 Uhr bis zur Freigabe der Straßen durch die Behörden in den Abendstunden) folgende Straßen nicht mehr befahrbar: Max-Bill-Straße, August-Macke-Straße, Paul-Klee-Straße, Emil-Nolde-Straße, Max-Pechsteinstraße, Lagerhausstraße, Rheinpromenade, Hafenpromenade und Rheinschanzenpromenade.

Die Parkinsel wird für Anlieger über den Kaiserwörthdamm – Lagerhausstraße – An der Kammerschleuse anfahrbar sein. Entsprechende Umleitungen werden an diesem Tag eingerichtet.

Reisen Sie daher rechtzeitig an und nutzen Sie am besten den öffentlichen Personen- und Nahverkehr!

Für Ihre Sicherheit und auch damit wir einen besseren Überblick z.B. über Verkehrsbeeinträchtigungen bekommen, wird die Polizei eine Drohne einsetzen. Des Weiteren wird ein Videoüberwachungsfahrzeug der Polizei im Einsatz sein. Es werden jedoch nur im Bedarfsfall Videoaufnahmen aufgezeichnet. Hinweisschilder entlang der Aufzugsstrecke weisen auf die Videoüberwachung hin.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: https://s.rlp.de/htnlR. Informationen rund um den Fastnachtsumzug veröffentlichen wir am Fastnachtssonntag auf dem Presseportal https://s.rlp.de/5vx .

Bürgerinfo:

Die Tourist-Information ist am Sonntag, 11. Februar, von 12 bis 17 Uhr, geöffnet und dient als Bürgerinformation zu Fragen rund um den Fasnachtsumzug. Die Bürgerinformation ist am Veranstaltungstag unter der Rufnummer 0621-512036 erreichbar.

Live-Übertragung:

Der Fasnachtsumzug 2024 wird vom RNF übertragen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz:

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder-und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstr. sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Landau, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / LUKOM Ludwigshafen am Rhein