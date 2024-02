Körperliche Auseinandersetzung endet in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2024 gegen 00:45 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und ein 49-Jähriger in einer Bar in der Maudacher Straße in Ludwigshafen in Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zeigte sich der 39-Jährige aggressiv, weshalb er der Bar verwiesen wurde.

Da dieser dem Platzverweis jedoch keine Folge leistete und kurze Zeit später zur Bar zurückkehrte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bei der Polizei Ludwigshafen. Durch die zuvor stattgefundene Auseinandersetzung verletzte sich der 39-Jährige leicht, der 49-Jährige blieb unverletzt.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Ludwigshafen (ots) – Am 07.02.2024 vollstreckten die Beamten in Ludwigshafen einen Haufbefehl gegen einen 30-jährigen Iraker. Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Hof wegen unerlaubter Einreise ausgeschrieben. Da der Iraker die Geldstrafe von 4.760 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in die JVA Frankenthal eingeliefert. Dort wird der Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 119 Tagen absitzen.

Am Bundespolizeiinspektion wurde am 07.02.2204 von der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Direktion Koblenz unterstützt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Polizeikräfte beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024 gegen 20 Uhr, kam es in der Rohrlachstraße zu einem lautstarken Streit zwischen einer 39-jährigen Frau und einem 42-jährigen Mann. Während der Streitschlichtung beleidigte die 39-Jährige die Polizeikräfte und zeigte sich durchweg unkooperativ.

Da sie den Anweisungen der Polizei keine Folge leistete, wurden ihr schließlich Handfesseln angelegt. Nachdem sich die Frau kurze Zeit später wieder beruhigte, konnte der Streit geschlichtet und die Handfesseln gelöst werden.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch (07.02.2024) in der Zeit von 16:30-20:15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung im Pfarrer-Barth-Weg ein. Aus der Wohnung wurden Goldmünzen und Bargeld gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In Fahrzeuge eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024, wurde der Einbruch in einen Kastenwagen gemeldet. Das Fahrzeug, ein Ford Transit, stand im Ostring. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Handy gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In der Zeit vom 06.02., 18 Uhr bis zum 07.02.2024, 7 Uhr, brachen Unbekannte außerdem einen Fiat Ducato in der Rheingönnheimer Straße auf und stahlen Werkzeug aus dem Transporter. Der Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsversuche am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Einen Schockanruf von Betrügern erhielt am Mittwochnachmittag eine 93-jährige Ludwigshafenerin Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus und behauptete, ihre Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun 50.000 Euro Kaution zahlen. Die Seniorin erkannte rasch, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und legte auf. Gegen 00:45 Uhr wurde sie erneut kontaktiert und unter Druck gesetzt. Die 93-Jährige beendete das Gespräch und erstatte Anzeige.

Im Stadtteil Süd erhielt eine 85-Jährige einen betrügerischen Anruf. Eine Unbekannte gab sich als eine Verwandte der Seniorin aus und forderte 4.000 Euro für eine angebliche Beerdigung. Das Gespräch wurde beendet, sodass es zu keinem Schaden kam. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Trickdiebstahl durch Geldwechseltrick

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (05.02.2024) gegen 09:00 Uhr, verwickelte ein bislang unbekannter Täter eine 83-jährige Frau in der Seydlitzstraße in Ludwigshafen in ein Gespräch. Der Unbekannte bat die 83-Jährige ihm Geld zu wechseln, woraufhin sie ihren Geldbeutel herausholte. Im Nachgang an das Gespräch stellte die Frau das Fehlen ihrer EC-Karte fest, welche sie jedoch umgehend sperren ließ.

Ein finanzieller Schaden entstand daher glücklicherweise nicht.

Täterbeschreibung:

ca. 1,85m groß, dunkle Haare, Dreitagebart. Der Mann soll in gebrochenem Deutsch gesprochen haben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de