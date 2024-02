Spezialkräfte überwältigen 25-Jährigen

Mutterstadt (ots) – Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Donnerstag 08.02.2024 in der Von-Ketteler-Straße. Dort hatte zuvor ein 25-jähriger Mutterstadter Familienangehörige in der gemeinsamen Wohnung mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Nachdem die Angehörigen sich unbemerkt von dem 25-jährigen nach draußen begeben konnten und von hier aus die Polizei verständigten, konnte der Mann durch Spezialkräfte der Polizei widerstandslos in seinem Zimmer festgenommen werden.

Bei dem waffenähnlichen Gegenstand handelte es sich um eine sogenannte Softair-Pistole, die jedoch optisch einer echten Waffe sehr ähnelt. Der 25-jährige, der zur Tatzeit offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und unter psychischen Problemen leidet, wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verbracht.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung. Die Familie des Mannes wurde noch vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Weder der Täter noch die Familienangehörigen wurden verletzt.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots) – Am 07.02.2024, zwischen 15-17 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße zu verschaffen. Eine Bewohnerin befand sich im Haus und registrierte ein lautes Geräusch. Bei einer Nachschau im Schlafzimmer entdeckte sie an einer Terrassentür einige Holzspäne, rechnete diese jedoch den aktuellen Witterungsverhältnissen (Regen und starker Wind) zu.

Einige Stunden später stellte der Sohn der Geschädigten an der Außenseite der Terrassentür jedoch mehrere Hebelmarken fest und informierte die Polizei. Die unbekannten Täter versuchten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug mehrfach die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe Waldstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de