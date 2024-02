Unfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 15 Uhr, wollte ein 76-jähriger PKW-Fahrer in der Kettelerstraße rückwärts einparken, aus unbekannten Gründen beschleunigte das stark motorisierte BMW-Coupé nach vorne und touchierte zunächst einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend fuhr der BMW gegen einen Metallzaun eines benachbarten Grundstücks und wurde hierbei in die Luft gehebelt.

Der PKW des 76-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden. Der geparkte PKW wurde leicht, der Metallzaun stark beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Anzeichen auf eine Fahruntüchtigkeit bei dem Unfallverursacher ergaben sich nicht. Anhaltspunkte auf technische Probleme am Fahrzeug lagen nicht vor. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 70.000 Euro.

Zwei Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Speyer (ots) – Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen konnten bei zwei Fahrzeugführern am Dienstagmittag und -abend drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 27-jährigen PKW-Fahrer in der Auestraße.

Ein Urintest reagierte bei ihm positiv auf Amphetamin. Kurz vor 20 Uhr wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer in der Josef-Schmitt-Straße kontrolliert. Bei ihm reagierte der Urintest positiv auf Kokain.

Beide Fahrzeugführer wurden jeweils im Anschluss an die Kontrolle zur Dienststelle verbracht und von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, deren Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.