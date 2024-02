Landau: Die Polizei-News

Blauer Kleinbus gesucht

Hochstadt (ots) – Zwischen dem 06.02.2024 und dem 07.02.2024 kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten PKW Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der PKW Audi war hierbei in der Hauptstraße in Hochstadt geparkt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.500 Euro.

Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen blauen Kleinbus als unfallverursachendes Fahrzeug. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Bei Unfallflucht verletzt

Landau (ots) – Am 07.02.2024 befuhren gegen 17:15 Uhr eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 73-jähriger Citroën-Fahrer die L509 aus Landau kommend in Richtung Offenbach. Am Kreisverkehr bei der Anschlussstelle A65 Richtung Karlsruhe fuhr der 73-Jährige auf die vorausfahrende Mercedes-Fahrerin auf.

Die 25-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 73-Jährige entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher an der Wohnanschrift angetroffen werden. An dessen PKW konnten korrespondierende Unfallschäden festgestellt und dokumentiert werden.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Auch muss er mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Nicht ausreichende Fahrerlaubnisklasse

Landau (ots) – Am 07.02.2024 wurde gegen 17:40 Uhr ein Gespann bestehend aus PKW und Anhänger im Südring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die zulässige Gesamtmasse des Gespanns betrug mehr als 5,6 Tonnen. Hierfür wäre eine Fahrerlaubnis der Klasse BE erforderlich gewesen.

Der 35-jährige Fahrer verfügte lediglich über die Klasse B. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.