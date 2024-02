Unter Cannabiseinfluss auf der Dienststelle erschienen

Bingen (ots) – Am 07.02.2024 gegen 11:20 Uhr erschien ein 54-jähriger Teilnehmer bei der Polizei Bingen um seinen Fahrzeugschlüssel abzuholen, der zuvor wegen einer knapp sieben Tage zurückliegenden Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss sichergestellt wurde. Auch wenn der Fahrer behauptete seit dem keine Drogen mehr konsumiert zu haben ergaben sich bei dem 54-jährigen erneut Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum.

Ein Drogenschnelltest reagierte wiederum positiv auf THC (Marihuana/Cannabis). Der 54-jährige bestritt mit einem Fahrzeug zur Dienststelle gefahren zu sein und behauptete stattdessen zu Fuß gekommen zu sein. Bei Nachschau vor der Dienststelle konnte allerdings das Fahrzeug des 54-jährigen festgestellt werden.

Der 54-jährige trug den Fahrzeugschlüssel bei sich und räumte schließlich die Fahrereigenschaft ein. Ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen. Da es sich um einen Wiederholungstäter handelt, erwartet ihn nun ein verdoppeltes Bußgeld in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Mainz

Einbruchsversuch in Wohnung

Mainz-Neustadt (ots) – Mittwoch 07.02.2024 um 14 Uhr meldete ein Anwohner der Leibnizstraße, dass offenbar versucht wurde, in seine Wohnung einzubrechen. Der 26-jährige Mainzer hatte bei seiner Rückkehr nach Hause auffällige Beschädigungen an der Wohnungstür festgestellt, weshalb er die Polizei informierte.

Nach erfolgter Spurensuche durch die Kriminalpolizei meldete sich ein Nachbar. Er gab an, dass er im Tatzeitraum zw. 09:30-14 Uhr zwei verdächtige Männer im Haus gesehen hatte.

Täter 1: männlich, zw. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftig, schütteres Haar, trug ein ausgewaschenes lila T-Shirt.

Täter 2: männlich, zw. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftig.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Ladendiebstähle in Modegeschäft „Am Brand“

Mainz-Innenstadt (ots) – Am 07.02.2024 gegen 11:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Modegeschäfts, wie sich eine junge Frau mit zwei Kleidungsstücken in die Umkleidekabine begab. Im Anschluss verließ sie die Umkleidekabine lediglich mit ihrem Rucksack. Es stellte sich heraus, dass sich darin die gestohlenen Kleidungsstücke befanden und sie die Preisschilder und Sicherungen in der Kabine zurückgelassen hatte.

Gegen 18:43 Uhr kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl, bei dem zwei weibliche Jugendliche aufgegriffen wurden. Sie hatten, genau wie im vorangegangenen Fall, die Etiketten und Sicherungen entfernt und sogar die Kleidung untergezogen. Beim Verlassen des Ladens wurden sie vom Detektiv aufgehalten.

Bereits am 06.02.24 war eine Gruppe von 4 Personen aufgefallen, die sich mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine begeben hatte. Dort entfernten sie ebenfalls die Sicherungen und Preisschilder und verließen anschließend das Geschäft. Da der Ladendetektiv nur zwei Personen ansprechen konnte, flüchteten die anderen beiden. Beim Hinzukommen der Polizei zeigten sie die festgehaltenen Jugendlichen unkooperativ. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.