Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund und Untersuchungshaft (Foto)

Worms/A61 (ots) – Rund 1Kg Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld haben Polizeibeamte bei einem gemeinsamen Kontrolltag im Rahmen einer Länderkooperation zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen in einem Wagen auf der A61 sichergestellt. Drogen und Bargeld waren in der Mittelkonsole versteckt. Die beiden Insassen kamen in U-Haft.

Die Beamten hatten die beiden Männer im Alter von 29 und 31 Jahren am vergangenen Montagmittag auf dem Rastplatz Menhir kontrolliert, als diese auf der A61 in Richtung Süden unterwegs waren. Dabei ergaben sich zunächst Hinweise darauf, dass der 29-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fiel den Beamten im Bereich der Mittelkonsole das Versteck auf. Im Kupplungsschacht entdeckten sie schließlich das Paket mit ca. 1 Kg Kokain sowie insgesamt 5.000 Euro Bargeld.

Die beiden Männer wurden daher vorläufig festgenommen und die weiteren Ermittlungen durch die Wormser Kriminalpolizei übernommen. In enger Abstimmung und auf Antrag der Mainzer Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Dienstag 06.02.2024 einem Ermittlungsrichter des Mainzer Amtsgerichts vorgeführt. Durch diesen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Anschließend wurden sie in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Neben dem Kokain und dem Bargeld wurde der PKW der Männer ebenfalls beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Kreis Alzey-Worms

Über Standstreifen gefahren, zu schnell und unter Drogeneinfluss

A 61/Wonnegau (ots) – Weil er nach eigenen Angaben dringend auf die Toilette musste, nutzte ein 22-jähriger Fahrer eines Kurierdienst-Fahrzeugs am 7.2.2024 gegen 13:50 Uhr auf der A 61 an der Anschlussstelle Worms-Mörstadt verbotenerweise zum schnelleren Vorankommen den Pannenstreifen der Autobahn. Ein gerade hinter dem jungen Mann befindliches Zivilfahrzeug der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fuhr ebenfalls ab, da die Beamten vorhatten, den Fahrer des Kurzierfahrzeuges zu kontrollieren.

Auf der Fahrt Richtung B 9 überschritt der Fahrer dann noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit um fast 30 km/h. Bei der Kontrolle im Industriegebiet Worms-Nord gab der 22-Jährige den Beamten gegenüber dann an, dass er ein dringendes Bedürfnis habe und deshalb so gefahren sei. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann zudem fest, dass der 22-Jährige Anzeichen auf Drogenkonsum aufwies. Ein Vortest verlief positiv. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 22-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen, mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Falscher Polizeibeamter am Telefon – Betrug vereitelt

Gau-Odernheim (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024 gegen 11:10 Uhr, meldete sich die vermeintliche Tochter stark weinend und hysterisch bei einer 79-jährigen Gau-Odernheimerin. Alsbald übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamte das Gespräch und schilderte, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und Geld zur Regulierung benötige.

Die 79-jährige versprach auf Nachfrage eine mittlere 5-stellige Bargeldsumme von ihrem Bankkonto abzuheben. Währenddessen wurde sie von dem vermeintlichen Polizeibeamten aufgefordert, das Gespräch nicht zu beenden. Die Bankmitarbeiterin bemerkte den mutmaßlichen Betrug und verständigte die eigentlichen Tochter.

Hierdurch flog der Betrug glücklicherweise auf. Durch das umsichtige Verhalten der Bankmitarbeiterin konnte der Betrug verhindert und ein Schaden von der 79-jährigen abgewandt werden.

Diebstahl aus Zigarettenautomat – Zeugen gesucht

Siefersheim (ots) – Im Tatzeitraum vom 29.12.2023 bis 15.01.2024 kam am Zigarettenautomaten der Firma „Tobaccoland Automatenges. mbH & Co.KG“, der neben der Trattoria Pizzeria Da Enzo in der Wöllsteiner Straße 17 in Siefersheim steht, zu mehreren Aufbrüchen. Unbekannte Täter hebelten den Automaten auf und entwendeten Zigaretten im Wert von rund 2.150 Euro. Insgesamt beläuft sich der Schaden zum Nachteil der Firma „Tobaccoland Automatenges. mbH & Co.KG“ auf ca. 5000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu auffälligen Beobachtungen machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.