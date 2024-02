Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Martinstein (ots) – In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte der PI Kirn gegen 01:20 Uhr in der Ortslage Martinstein einen 25-jährigen PKW-Fahrer. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte dieser den Beamten lediglich einen, in Deutschland nicht gültigen, ausländischen Führerschein vorweisen, weswegen ihm vor Ort die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Kirn darauf hin, dass durch Dritt-Staaten ausgestellte Führerscheine, nach dem Ablauf von 6 Monaten nach Wohnsitznahme im Inland, umgeschrieben werden müssen.

Serie von Autoaufbrüchen

Bad Sobernheim (ots) – Die Polizei Kirn verzeichnet in der jüngsten Vergangenheit vermehrt Diebstähle aus Personenkraftwagen im Stadtgebiet von Bad Sobernheim. Vereinzelt wurden auch Meldungen bekannt, wonach eine männliche Person in auffälliger Art und Weise im Stadtgebiet in unterschiedlichsten Straßen und auch auf Privatgrundstücken prüft, ob Autos unverschlossen sind. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit und ähnliche Feststellungen umgehend zu melden.