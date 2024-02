Frankfurt – Schwanheim: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Abend (07.02.2024) fand in Frankfurt

Schwanheim eine behördenübergreifende Kontrollmaßnahme unter Beteiligung der

Stadtpolizei Frankfurt und der Polizei Frankfurt statt.

In verschiedenen Lokalitäten unter anderem in der Schwanheimer Straße,

Bruchfeldstraße, Mauritiusstraße, Schwarzwaldstraße und Alt-Schwanheim wurden

durch die eingesetzten Behörden zwischen 18:00 Uhr und 01:30 Uhr Maßnahmen zur

Regionalen Kriminalitätsbekämpfung durchgeführt.

Es wurden diverse Verstöße festgestellt, vor allem in Bezug auf die

Abgabeverordnung und Spielverordnung. Insgesamt wurden 6 Spielautomaten, Bargeld

im Wert von 2170 Euro, sowie diverse schriftliche Aufzeichnungen im Zusammenhang

mit dem Verdacht des illegalen Glücksspiels sichergestellt. Weiterhin wurden

zwei Automaten wegen fehlender Firmierung versiegelt.

Die Anzahl der Strafanzeigen beläuft sich auf 4 Strafanzeigen (illegaler

Aufenthalt, Steuerhinterziehung, Verdacht des illegalen Glücksspiels) und 15

Ordnungswidrigkeitsanzeigen (Steuergefährdung, Verstoß Spielverordnung).

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme von Drogendealer mit Hilfe Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) – (kr) Am gestrigen Mittwoch (07.02.24) beobachteten

Polizeibeamte mit Hilfe der Videoschutzanlage in der Niddastraße einen

29-jährigen Mann, der Betäubungsmittel in seiner Unterhose versteckte. Der Mann

wurde festgenommen und das Rauschgift sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Polizeibeamte gegen 21.30 Uhr über

die Videoschutzanlage einen Mann, der hinter einem Stromkasten eine offenbar mit

Betäubungsmitteln gefüllte Tüte hervorholte und in seiner Unterhose versteckte.

Daraufhin wurde der 29-Jährige durch die im Bahnhofsgebiet eingesetzten Kräfte

angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Dealers wurden ca. 2 Gramm Ecstasy und ca. 22

Gramm Marihuana, 100 Euro und ein Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt – Sachsenhausen: Smartphones entwendet – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ta) Am 07.02.2024 um 17:00 Uhr kam es im Bereich des

Walther-von-Cronberg-Platzes zu einem räuberischen Diebstahl.

Zwei bisher unbekannte Täter haben gestern Nachmittag ein ansässiges

Elektrogeschäft betreten und zunächst Interesse an der ausgelegten Ware gezeigt.

Dann entfernte einer der beiden Männer die Sicherheitsschnüre mehrerer

Smartphones und nahm diese sowie zwei weitere ungesicherte an sich. Anschließend

stießen die beiden Diebe bei ihrer Flucht einen Mitarbeiter, der unverletzt

blieb.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, etwa 23-24 Jahre alt, ca. 165 cm groß, osteuropäisches

Erscheinungsbild, dunkel gekleidet

Täter 2:

Männlich, etwa 26 Jahre alt, ca. 185 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild,

dunkel gekleidet

Wir bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Telefonnummer 069 / 755 10800 zu melden oder an jede andere Polizeidienststelle

zu wenden.

Frankfurt – Preungesheim: Festnahme nach Kaffeediebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montag, 07.02.2024, gegen 10:45 Uhr, kam es in einem

Supermarkt in der Homburger Landstraße zu einem Diebstahl von Kaffee. Die

Polizei nahm den Täter fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine männliche Person einen

Lebensmittelmarkt und konnte dabei beobachtet werden, wie er eine größere Anzahl

von Kaffeepackungen in seiner mitgebrachten Sporttasche verstaute. Nachdem der

Täter das „Wachmacherpulver“ erfolgreich verstaut hatte, versuchte er das

Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter konnte den Mann noch vor dem Verlassen

der Geschäftsräume daran hindern und verständigte die Polizei.

Die eintreffende Polizeistreife stellte bei dem 43-jährigen Tatverdächtigen

neben der gefüllten „Kaffeetasche“ im Wert von rund 160 Euro auch einen

Teleskopschlagstock sicher.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl in Straßenbahn

Frankfurt (ots) – (ha) Gestern Abend (06.02.2024) kam es in der Straßenbahn

Linie 11 im Bereich des Hauptbahnhofes zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil

eines 58-jährigen Geschädigten. Der männliche Täter flüchtete mit der erbeuteten

Geldbörse samt Inhalt.

Gegen 17:00 Uhr stieg die Frau an der Haltestelle „Börneplatz“ in ein hinteres

Abteil der Straßenbahnlinie 11. An der Haltestelle „Am Hauptbahnhof“ ließ sich

nach bisherigen Erkenntnissen ein ihr unbekannter Mann auf sie fallen und nutzte

die Situation, um ihr die Geldbörse aus der Jackentasche zu ziehen.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, 12 Euro Bargeld und ein

Apple Airtag, der zuletzt gegen 21:32 Uhr im Bereich „Praunheimer Weg“ geortet

werden konnte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, schwarze lockige Haare, helle Jacke,

helle Hose, verschmutzte Kleidung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und/oder dem

Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 10400 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Höchst: Haus mit Hakenkreuz besprüht

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben in der Höchster Altstadt eine Hauswand

mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Eine Anwohnerin stellte die Sachbeschädigung in der Straße „Wed“ am Dienstag

(06.02.2024) fest und informierte daraufhin die Polizei. Das etwa 80 x 80 cm

große Hakenkreuz wurde mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen, darüber hinaus

sprühten die unbekannten noch weitere schwarze Farbe über eine Länge von 260 cm

an die Hauswand.

Wann genau die Tat verübt wurde, ist nicht bekannt. Hinweise zu Tätern liegen

nicht vor.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können,

sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 11700 zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (th) In den frühen Morgenstunden des 07. Februar 2024 kam es

in der Kaiserstraße zu einem Kioskeinbruch. Der unbekannte Täter ist flüchtig.

Gegen 04.15 Uhr gelangte der Täter über ein Tor in den Hinterhof des Gebäudes.

Hier kletterte er über eine Wendeltreppe in das 1. Obergeschoss, hebelte dort

ein Fenster auf, und verschaffte sich so Zutritt zu den Verkaufsräumen. Er

entwendete Tabakwaren im Wert von ca. 1000 Euro sowie diversen Goldschmuck. Im

Anschluss flüchtete er aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Zu dem Täter liegen folgende Hinweise vor:

Männlich; bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer hellen Hose; er trug eine

braune Sturmhaube, schwarze Handschuhe sowie einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat und

/ oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt – Flughafen: Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots) – (th) Unbekannte haben in einem Aufzug im Terminal 2 des

Frankfurter Flughafens in schwarzer Farbe einen Davidstern sowie ein Hakenkreuz

angezeichnet, und die beiden Symbole mit einem Gleichheitszeichen versehen.

Darüber wurde das zuständige 19. Polizeirevier gestern (07. Februar 2024) gegen

18.15 Uhr informiert. Nach Beweissicherungsmaßnahmen vor Ort konnte die Farbe

rückstandslos entfernt werden.

Griesheim – Kellerbrand unter Kindergarten

(tj) Am Donnerstagmorgen (08.02.2024) wurde der Berufsfeuerwehr Frankfurt gegen 9:00 Uhr ein Feuer in Griesheim gemeldet. Der Meldende schilderte ein Feuer in einem Kindergarten, die Kinder sind bereits aus dem Gebäude gegangen.

Die ersteintreffenden Einheiten bestätigten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Es handelte sich um ein Mehrfamilienhaus, in dem sich im Erdgeschoss ein Kindergarten befindet. Der Kindergarten war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Zum Zeitpunkt des Brandes waren vier Kinder und eine Erzieherin in dem Kindergarten, welche dann zur Betreuung bei einer Nachbarin unterkamen.

Acht Personen wurden aus dem Wohnbereich durch die Feuerwehr gerettet, darunter ein Kind. Dazu wurde eine Drehleiter eingesetzt. Zeitglich wurde das Feuer im Keller in einem Technikbereich lokalisiert. Mehrere Einsatzkräfte begannen mit der Brandbekämpfung, dazu wurden zwei Strahlrohre und zwei Lüfter zeitgleich eingesetzt. Insgesamt wurden neun Personen ärztlich untersucht. Eine Person davon wurde durch Rauchgase leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.

Nach einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Abschließend wurde das Gebäude belüftet, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu bekommen. Die Feuerwehr war mit über 70 Einsatzkräften im Einsatz. Das Wohnhaus ist durch das Feuer vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Hausrechtsmaßnahme eskaliert – DB Sicherheit mit Glasflasche beworfen und bedroht

Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwochmorgen wurde eine Streife der Deutschen

Bahn Sicherheit, bestehend aus vier Mitarbeitern, bei einer Hausrechtsmaßnahme

attackiert.

Der 27-jährige Beschuldigte wurde des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main verwiesen.

Bereits hier entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, im Rahmen derer

der Mann dem Sicherheitspersonal drohte.

Im weiteren Verlauf warf der Mann eine Glasflasche in Richtung der Streife am

Vorplatz, traf diese jedoch nicht und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Die alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten den flüchtigen Täter unweit

des Tatorts festnehmen. Gegen bereits polizeibekannten 27-Jährigen wird nun

wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der wohnsitzlose Mann wird nach Sachvortrag bei der Amtsanwaltschaft Frankfurt

am Main im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.