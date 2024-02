Wetzlar: Beim Vorbeifahrern gestreift

Beim Vorbeifahren touchierte offenbar ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße „Am Rasselberg“ den Spiegel eines geparkten Nissan. Der rote NV200 stand dort zwischen 22.00 Uhr am Donnerstag (01.02.24) und 07.00 Uhr am Freitag (02.02.24). Hinweise auf den Verursacher des 300 Euro hohen Sachschaden nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Ehringshausen: Parkplatzrempler – Wer hat den Unfall noch gesehen?

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Kölschhauser Straße kam es am Samstag (03.02.24) gegen 20.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr offenbar bei einem Ausparkmanöver gegen einen geparkten silberfarbenen Renault an. Ein Zeuge hörte in diesem Moment einen Knall und sprach einen dort stehenden Mann daraufhin an. Während die beiden diskutierten, kamen zwei weitere unbekannte Frauen dazu. Wenig später stieg der Mann als Beifahrer in das dunkle Auto und fuhr davon. Die Ermittlungen führten zu dem Halter des Fahrzeuges und dauern an. Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt den Unfall beobachtet? Wer kann den oder die Fahrerin beschreiben? Wer ist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf das Unfallgeschehen oder die anschließende Diskussion aufmerksam geworden? Hinweise nimmt die Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Lahnau: Gegen Zaun gefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Auweg in Dorlar vermutlich bei einem Rangiermanöver einen Zaun. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den Sachschaden von etwa 100 Euro zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 12.00 Uhr am Sonntag (04.02.24) und 15.30 Uhr am Montag (05.02.24). Hinweise nimmt die Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.