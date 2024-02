Biedenkopf: Skoda beschädigt

Beschädigungen im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von etwa 2.500 Euro stellte ein Skoda-Fahrer am Donnerstag (01.02.24) gegen 11.30 Uhr fest. Der 45-jährige Nutzer hatte seinen roten Kamiq eine Dreiviertelstunde zuvor, gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz „Pfefferacker“ abgestellt. Hinweise auf den Verursacher des Sachschadens nimmt die Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

Biedenkopf-Wallau: gegen Zaun gefahren

Im Zeitraum zwischen dem 02.02.2024, 15:30 Uhr und dem 06.02.2024, 09:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Zaun. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer in der Straße „Am Steinacker“ von der Fahrbahn abkam und in den Zaun an der dortigen Grundschule krachte. Er hinterließ einen Lackschaden. Die Reparatur wird rund 100 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.