Verkehrsunfall

Am Abend des 07.02.2024 wollte ein 50-Jähriger aus Hessisch-Lichtenau auf einem Parkplatz in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau rückwärts einparken. Dabei touchierte er ein dort geparktes Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR entstand. Die 37jährige Fahrerin des geparkten Fahrzeugs aus Waldkappel konnte im Nahbereich ausfindig gemacht und verständigt werden.

Wildunfall

Gestern Morgen befuhr ein 30-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard die L 3403 aus Motzenrode nach Jestädt, als kurz nach der Ortsausfahrt Motzenrode plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. Mit einem der beiden Tiere kollidierte der Pkw des Fahrers, an dem ein Sachschaden in Höhe von 2.000,00 EUR entstand. Das verletzte Reh lief über ein angrenzendes Feld in den Wald, wo es vom verständigten Jäger gesucht, jedoch nicht gefunden werden konnte.

Polizei Witzenhausen

In der Zeit vom 04.02.2024 18:00 Uhr bis 07.02.2024 13:30 Uhr wurde im Witzenhäuser Stadtteil Kleinalmerode in der Kasseler Straße das Zaungitter eines Carports aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten zwei im Carport abgestellte Fahrräder, davon ein E-Bike, sowie eine dort angebrachte Überwachungskamera. Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Zwischen dem 07.02.2024 19:20 Uhr und 08.02.2024 08:50 Uhr versuchten unbekannte Täter, in den TEDi-Markt in der Eschweger Innenstadt einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Stabilität der angegangenen Tür und hinterließen lediglich Hebelspuren und somit Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Diebstahl

Einen unbeobachteten Moment nutzten unbekannte Täter im Bad Sooden-Allendörfer Lidlmarkt in der Werrastraße am gestrigen Mittwoch gegen 13:30 Uhr, als eine 67-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf ihre im Einkaufswagen abgestellte Handtasche unbeaufsichtigt ließ. So konnten die Täter die Geldbörse der Dame mit Bargeld, Krankenversicherungskarte und Personalausweis aus der Handtasche entwenden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter 05652 927943-0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei ausdrücklich dazu, persönliche Wertsachen in der Öffentlichkeit niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Wichtige persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Geldbörse oder wichtige Unterlagen sollten möglichst nah am bzw. vor dem Körper und dort insbesondere in innen liegenden Taschen getragen werden.

Verkehrsunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es heute gegen 07:40 Uhr auf der Kreisstraße 12 zwischen dem Wanfrieder Stadtteil Aue und der Einmündung zur Bundesstraße 249 Nähe Meinhard-Frieda. Der 26jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Eichsfeld erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 52-Jährige aus Eschwege an der Einmündung zur B249 verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierdurch entstand Sachschaden i.H.v. 150,00 EUR.