Drei Autos in Habichtswald gestohlen: Ein Fahrer von Polizei nahe Dresden festgenommen; Zeugen gesucht

Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel): Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Habichtswalder Ortsteil Ehlen gleich mehrfach zugeschlagen und insgesamt drei Fahrzeuge gestohlen. In einem Fall nahm die sächsische Polizei heute Morgen nahe Dresden einen der Täter noch am Steuer des gestohlenen Audi A5 Coupé fest. Von den beiden anderen gestohlenen Pkw, einem grauen Audi Q5 und einem grauen Jeep Wrangler, fehlt derzeit noch jede Spur. Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die im Laufe der Nacht in Ehlen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und weitere Hinweise zu den Autodiebstählen geben können.

Alle drei Taten hatten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Laufe der Nacht ereignet und waren am Morgen entdeckt worden. Der graue Audi A5 Coupé im Wert von ca. 25.000 Euro war in der Straße „Himmelsborn“ gestohlen worden. Am frühen Morgen stoppten Polizisten den geklauten Pkw gegen 6:10 Uhr im Landkreis Meißen nördlich von Dresden und nahmen den aus der Republik Moldau stammenden 41 Jahre alten Fahrer fest. Er soll noch vergeblich versucht haben, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten (beachten Sie bitte auch die Pressemitteilung der Polizeidirektion Dresden unter https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2024_104146.htm).

Der graue Audi Q5 im Wert von rund 40.000 Euro war in der Straße „Hasenbreite“ gestohlen worden, den grauen Jeep Wrangler im Wert von ca. 35.000 Euro hatten die Diebe in der Straße „Vor der Dorneiche“ geklaut. In diesen beiden Fällen führte die europaweit eingeleitete Fahndung bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich die Täter bei den Diebstählen mitunter die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze machten. Wie genau sie vorgingen, ist momentan jedoch noch unklar.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu einem der Autodiebstähle geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.