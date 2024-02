Verdacht auf fremdenfeindliche Gesänge

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidiums Osthessen

Dem Polizeipräsidium Osthessen wurde Anfang Februar bekannt, dass es bei einer Feier am Abend des 23. Januar auf dem Gelände eines Studienzentrums in Rotenburg zu fremdenfeindlichen Gesängen gekommen sein soll.

Staatsanwaltschaft und Polizei nehmen derartige Hinweise sehr ernst und gehen diesen umfangreich nach. Daher haben Staatsanwaltschaft Fulda und die zuständige Staatsschutzdienststelle der Kriminalpolizei die entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns auf Grund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht weiter zum Sachverhalt äußern und zunächst die weiteren Ermittlungsergebnisse abwarten müssen.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (05.02.), gegen 20 Uhr, bis Mittwoch (07.02.), etwa 16 Uhr, parkte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen weißen Seat Ibiza in der Straße Neumarkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug in dieser Zeit am Heck. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Schadenverursacher möglicherweise um einen Fußgänger oder Radfahrer gehandelt hat. Dieser entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (08.02.), gegen 4:20 Uhr, parkte ein Lkw-Fahrer aus Ungarn sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Hauptstraße. Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Ausparken den abgestellten Lkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Heringen. Das hintere amtliche Kennzeichen HEF-PR 273 eines silbernen Skoda Fabia stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Abstellplatz einer Werkstatt in der Lengerser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldbarren – Polizei sensibilisiert

Hersfeld-Rotenburg. „Hier spricht die Polizei! In Ihrer Nachbarschaft wurde eingebrochen. Schließen Sie sofort Ihre Türen und Fenster und lassen Sie Ihre Rollläden herunter. Momentan suchen wir noch nach Tätern.“

Viele Osthessen kennen ebensolche Anrufe sogenannter Falsche Polizeibeamter bereits, haben den Betrug glücklicherweise frühzeitig erkannt und das Telefonat direkt beendet. Anders erging es nun einem 87-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Er glaubte den Betrügern, die schlichtweg vor gaben, seine Vermögenswerte kurzzeitig auf einer Polizeidienststelle vor flüchtigen Einbrechern sichern zu wollen und übergab gutgläubig mehrere Goldbarren an einen ihm unbekannten, vermeintlichen Polizisten. Nun fehlt von den Tätern und dem Diebesgut jede Spur – sie kamen bedauerlicherweise wenig überraschend nie an einer Dienststelle an. Nun hat die tatsächliche Kriminalpolizei in Bad Hersfeld die Ermittlungen aufgenommen.

Um andere Bürger vor ebensolchen Taten zu schützen, sensibilisiert die osthessische Polizei:

Falsche Polizisten nutzen immer wieder technische Hilfsmittel, um auf dem Display Angerufener die Rufnummer einer örtlichen Polizeidienststelle erscheinen zu lassen. Dann geht es ganz schnell: Die Schwindler stellen sich als vermeintliche Polizisten vor, die in der Nachbarschaft des Angerufenen Einbrecher festgenommen hätten. Dabei hätten sich Hinweise auf Vermögenswerte des potentiellen Opfers ergeben, weshalb man nun Angst um dessen Sicherheit und Vermögenswerte habe. Weitere Täter seien flüchtig, deshalb sei ein schnelles und vor allem gemeinsames Vorgehen mit dem Gesprächspartner erforderlich. Die einzige plausible Lösung für das angebliche Problem: Die Vermögenswerte auf einer Polizeistation sicher zu verwahren und nach wenigen Tagen mit voraussichtlichen Festnahmen dort ohne Bedenken wieder abholen zu können. Die Krux: Die Polizei sorgt zwar bekanntlich für Sicherheit, nimmt aber keine Wertgegenstände, Gelder und Goldbarren von Bürgern an sich!

Beim Trickbetrug passen die Täter ihr Vorgehen immer wieder an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit, hohe Wertbeträge zu zahlen. Deshalb:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder sich als Polizeibeamter beziehungsweise

Person der Justiz ausgibt und sie denjenigen als solchen nicht

erkennen.

mit Namen vorstellt oder sich als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt und sie denjenigen als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie die Polizei unter den Ihnen bekannten örtlichen

Erreichbarkeiten oder der 110 an.

Erreichbarkeiten oder der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Regionale Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.ppoh.polizei.hessen.de.

Achtung: Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Vogelsbergkreis. Am Telefon geben sich Unbekannte als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Unter einem Vorwand, beispielsweise der Computer sei mit Viren verseucht, versuchen die Betrüger Fernzugriff auf die entsprechenden Geräte – auf denen sich zumeist vertrauliche Daten befinden – zu erlangen. Glück im Unglück hatte nun eine 37-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis am Samstag (03.02.). Sie erhielt einen solchen betrügerischen Anruf. Noch bevor die Schwindler Gelder transferieren konnten, kappte die aufmerksame Angerufene jedoch alle Verbindungen des Geräts und legte den Betrügern so gerade noch rechtzeitig das Handwerk.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Personen. Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Regionale Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.ppoh.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

Alsfeld. Unbekannte versuchten eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus im Rembrandtweg aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, weshalb lediglich geringer Sachschaden entstand. Dieser wurde am Mittwoch (07.02.), gegen 17.10 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Fulda. In der Von-Mengersen-Straße im Stadtteil Johannesberg verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (06.02.) Zutritt zu einer Werkstatt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, nach derzeitigem Kenntnisstand, erfolglos nach Diebesgut und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Flieden. Am Dienstag (06.02.), in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 12.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königreichallee ein grauer Pkw des Herstellers Hyundai beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzen die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Sachschadenshöhe wird auf circa 3.000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/96880 oder jede andere Polizeidienststelle.