Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe bauten Scheinwerfer aus – Obertshausen

(cb) Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend machten sich unbekannte Täter an einem schwarzen BMW zu schaffen, der in der Heusenstammer Straße (50er Hausnummern) stand. Die Langfinger bauten die Scheinwerfer im Wert von etwa 3.000 Euro aus, wobei zusätzlich ein großer Sachschaden am PKW entstand. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Polizei verstärkt die Kontrollen in der Karnevalszeit – Seligenstadt

(jm) Die närrischen Tage haben begonnen, viele Veranstaltungen starten und zahlreiche Umzüge finden in den Straßen der Städte und Gemeinden des Polizeipräsidiums Südosthessens statt. Auch die Polizei hat sich auf die Karnevalszeit gut vorbereitet. An den folgenden Tagen werden wieder verstärkt Kontrollen mit dem Fokus Alkohol und Drogen im Straßenverkehr im gesamten Präsidiumsbereich durchgeführt. Bereits am Mittwochabend kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste im Bereich Seligenstadt anlässlich Fasching. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr postierten sich die Ordnungshüter in der Dudenhöfer Straße/Westring sowie in der Frankfurter Straße und führten dort 66 Fahrzeuge sowie 76 Personen einer genauen Überprüfung zu. Lediglich drei Atemalkoholtests wurden durchgeführt, allesamt jedoch erfreulicherweise ohne Auffälligkeiten. Insofern konnten die Ordnungshüter hier eine positive Bilanz ziehen. Darüber hinaus ahndeten die Schutzleute diverse Ordnungswidrigkeiten und stoppten einen Autofahrer wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei appelliert noch einmal an alle Verkehrsteilnehmer, klären Sie besser vorher, wie Sie später nach Hause kommen. Hände weg von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln, wenn Sie noch fahren müssen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Auto- sondern auch für Fahrrad-, Pedelec-oder E-Scooter Fahrer. Lassen Sie das Fahrzeug oder auch ihr Zweirad stehen und nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder ein Taxi.

Die Polizei wird auch weiterhin kontrollieren, konsequent einschreiten und Verstöße zur Anzeige bringen.

Wer sah die Unfallflucht in der Saalburgstraße? – Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher bereits am Montag, den 29. Januar, als er einen braunen Ford Mustang in der Saalburgstraße (einstellige Hausnummern) beschädigte und anschließend flüchtete. In der Zeit von 17 bis 22.30 Uhr wurde der Wagen vermutlich beim Ein-oder Ausparken angefahren, hierbei wurde die Stoßstange zerkratzt und eingedellt. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Nach Verfolgungsfahrt: 32-jähriger Fahrer ohne Führerschein gestoppt – Erlensee

(cb) Der Fahrer eines silbernen Mercedes wollte sich am Mittwochvormittag auf der Landstraße 3445 in Fahrtrichtung Erlensee durch eine rasante Flucht einer Polizeikontrolle entziehen. Durch Beamte in ihrem Streifenwagen wurde die Verfolgung aufgenommen. Bei seiner Flucht überfuhr der 32-Jährige eine rote Ampel, außerdem soll er mehrfach in unübersichtlichen Kurvenbereichen andere Verkehrsteilnehmer überholt und diese dabei auch gefährdet haben. Kurz nach Beginn der Verfolgungsfahrt konnte der Bruchköbeler durch die Streife gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und sein Fahrzeug nicht versichert sei. Bei der Fahrzeugdurchsuchung konnten die eingesetzten Beamten zudem noch Betäubungsmittel auffinden. Es besteht der Verdacht, dass der Mann während der Fahrt unter Einfluss von diesen stand. Bei dem 32-jährigen Mann aus Bruchköbel wurde eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Bruchköbel nach Hause entlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmittel zu.