Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl, Bad Homburg, Gonzenheim, Am Bahnhof, Dienstag, 06.02.2024, 10.45 Uhr

(da)Die Polizei ist nach einem Handtaschendiebstahl am Dienstag in Bad Homburg, Gonzenheim auf Zeugensuche. Gegen 10.45 Uhr ließ eine Frau aus Niedernhausen ihre Handtasche für kurze Zeit im Bahnhofsgebäude in der Straße „Am Bahnhof“ stehen. Diese wenigen Minuten genügten einer Diebin, um die Handtasche ins Visier zu nehmen. Sie inspizierte diese, sprach sogar einen in der Nähe stehenden Mann darauf an. Dann griff sie die Tasche und flüchtete schließlich mit ihrer Beute. Die Polizei sucht nun explizit nach dem oben genannten Mann, den die Diebin angesprochen hatte. Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit braunen Haaren beschrieben. Er trug eine olivfarbene Winterjacke, Bluejeans und schwarze Turnschuhe. Die Diebin wird als 30 bis 40 Jahre alt mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einer hellgrauen Winterjacke. Darunter trug sie einen mintfarbenen Schal oder eine entsprechende Kapuze eines Pullovers. Außerdem trug sie Bluejeans und Turnschuhe. Darüber hinaus führte sie eine braune Umhängetasche mit sich. Die Polizei bittet nun den Zeugen, aber auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Schließanlage an Wohnhaus verklebt,

Oberursel, Hohemarkstraße, Mittwoch, 07.02.2024, 17.30 Uhr bis 22.40 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwochabend die Schließanlage eines Wohnhauses in Oberursel verklebt. Zwischen 17.30 Uhr und 22.40 Uhr näherten sich die Vandalen der Anschrift in der Hohemarkstraße im Oberurseler Norden und machten sich am Türschloss zu schaffen. Dieses verklebten sie mit einer unbekannten Substanz. Die Polizeistation Oberursel bittet nun mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Einbrecher in Mehrfamilienhaus zugange, Königstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 07.02.2024, 11 bis 15 Uhr

(da)Einbrecher waren am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Königstein am Werk. Zwischen 11 und 15 Uhr gelangten sie in den Hausflur in der Wiesbadener Straße. Dort versuchten sie ihr Glück an zwei Wohnungstüren. In einem Fall gelangten sie in das Wohnungsinnere. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Da bisher keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fußgänger an Kreuzung angefahren,

Oberursel, Zimmersmühlenweg/Gablonzer Straße, Mittwoch, 07.02.2024, 17.50 Uhr

(da)Beim Überqueren einer Kreuzung in Oberursel ist am Mittwoch ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt worden. Ein 67-jähriger Mann wollte gegen 17.50 Uhr die Gablonzer Straße überqueren. Dazu nutzte er die Fußgängerampel an der Kreuzung zum Zimmersmühlenweg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Smart den Zimmersmühlenweg und wollte nach links in die Gablonzer Straße abbiegen. Dabei stieß er mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Smart wurde nur leicht beschädigt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei zeigte die Ampel an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt für beide Beteiligten grün.

Unfallflucht nach Zusammenstoß,

Bad Homburg, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 07.02.2024, 8.30 Uhr

(da)Am Mittwoch ist ein Unfallbeteiligter nach einem Unfall in Bad Homburg geflüchtet. Gegen 8.30 Uhr war ein 32-Jähriger auf der Frankfurter Landstraße unterwegs. Dort kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Dieses geriet plötzlich nach links in den Gegenverkehr und somit kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Jedoch flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer mitsamt Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne den entsprechenden Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden am Smart beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg bittet nun mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.