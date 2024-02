Wiesbaden: Die Polizei-News

Autoaufbrecher zugange – Fahrzeugteile ausgebaut,

Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, Geschwister-Scholl-Straße,

06.02.2024, 17.00 Uhr bis 07.02.2024, 07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch trieben in Klarenthal Autoaufbrecher ihr Unwesen,

die es bei mindestens zwei geparkten Autos auf Fahrzeugteile abgesehen hatten.

Die Täter drangen in der Hermann-Brill-Straße sowie in der

Geschwister-Scholl-Straße auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der

beiden betroffenen Fahrzeuge ein. Während sie aus einem Pkw den Bordcomputer

samt Navigationsgerät ausbauten, ließen sie aus dem anderen Fahrzeug das Lenkrad

sowie das Navigationsgerät mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Außenspiegel zweier Fahrzeuge abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Biebrich,

Kärtner Straße, Wörther-See-Straße, 06.02.2024, 17.00 Uhr bis 07.02.2024, 06.00

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Biebrich die

Außenspiegel zweier geparkter BMW abmontiert und gestohlen. Die beiden

betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich Kärtner Straße und Wörther-See-Straße

abgestellt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Schaufensterscheibe beschädigt,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 06.02.2024, 23.00 Uhr bis 07.02.2024, 11.00 Uhr,

(pl)In der Wellritzstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch die

Schaufensterscheibe eines Geschäftes bei einem Einbruchsversuch beschädigt.

Unbekannte schlugen mehrfach auf die Scheibe ein und verursachten hierdurch

einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Leckgeschlagener Flüssiggastank sorgt für größeren Feuerwehreinsatz – Feuerwehr brennt Gas mit mobiler Fackel ab

Im Blierweg im Wiesbadener Stadtteil Schierstein ist am Vormittag ein großer freistehender Flüssiggastank leckgeschlagen. Durch die Leckage konnte Flüssiggas entweichen, wodurch die Gefahr einer explosiven Zündung des Gas-Luft-Gemisches bestand. Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich und konnte die Leckage zu minieren. Da diese auch mit Unterstützung einer Fachfirma für Flüssiggasanlagen nicht vollständig geschlossen werden konnte, wird der Tankinhalt mit einer mobilen Fackel abgebrannt.

Die Meldung über den leckgeschlagenen Gastank ging um kurz nach 10 Uhr über Notruf 112 in der Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 mit mehreren Einsatzfahrzeugen für Gefahrstoffeinsätze alarmiert. Zur ersten Gefahrenabwehr wurde das Umfeld des Einsatzortes abgesperrt und sichergestellt, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden. Ein zweiter Trupp wurde direkt zur Abdichtung der Leckage und Eingrenzung des explosiven Bereiches unter Atemschutz eingesetzt.

Die Saarstraße wurde zwischen der Stielstraße und der Autobahn A66 gesperrt.

Gemeinsam mit dem Fachmann für Flüssiggasanlagen wurde festgestellt, dass die Gefahr nur durch Abbrennen des Flüssiggases aus dem Tank endgültig gebannt werden kann. Das Abfackeln des Gases wird aktuell durch die Einsatzkräfte durchgeführt. Der Vorgang des Abfackelns wird voraussichtlich einige Zeit andauern, die Saarstraße bleibt deshalb weiterhin gesperrt. Von den Einsatzkräften werden mehrere Strahlrohre vorgenommen um benachbarte Objekte vor der Wärmestrahlung zu schützen.

Die Feuerwehr Wiesbaden ist mit rund 25 Einsatzkräften im Einsatz. Die Versorgung der Einsatzkräfte wird durch die Logistik-Gruppe sichergestellt. Die Feuerwache 1 wurde zur Sicherstellung der direkten Einsatzbereitschaft durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Frauenstein besetzt. (jh)

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mit Gewinn gelockt und um Geld gebracht,

Oestrich-Winkel, Februar 2024

(fh)Ein 36-jähriger Mann aus Oestrich-Winkel ist in den vergangenen Tagen Opfer

von Telefonbetrügern geworden. Die Unbekannten meldeten sich bei dem Rheingauer

und teilten ihm sehr überzeugend mit, dass er an einer Verlosung teilgenommen

und 50.000 Euro gewonnen habe. Um an den Gewinn zu gelangen, müsse er jedoch

erst notwendige Gebühren begleichen. Die dafür notwendigen und von den Tätern

als „Bearbeitungsgebühren“ deklarierten Beträge in Höhe von knapp 7.500 Euro

überwies der glückliche vermeintliche Gewinner auf ein fremdes Konto. Natürlich

erreichte den Betrogenen im Nachgang nie ein Gewinn.

Betrüger versuchen immer wieder auf unterschiedlichste Arten an Geld zu kommen.

Lassen Sie sich nicht auf solche Tricks ein. Schenken Sie telefonischen

Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an

Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keine Vorauszahlungen auf versprochene

Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnauszahlung niemals von

einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist ohnehin klar: Wer bei einem

Gewinnspiel nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen!

Unfall in Parkhaus verursacht und geflüchtet, Taunusstein-Hahn, Aarstraße,

Montag, 05.02.2024, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in einem Parkhaus in Taunusstein-Hahn zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro

entstand. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr parkte eine Frau aus Bad

Schwalbach ihren weißen Fiat Picanto im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der

Aarstraße. In dieser Zeitspanne fuhr eine unbekannte Person gegen den Kia und

hinterließ dabei einen rund 3.500 Euro teuren Sachschaden in Form von Dellen und

Kratzern an der linken Front. Der Verursacher oder die Verursacherin schenkte

dem Schaden keine weitere Beachtung und fuhr einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06124)

7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.