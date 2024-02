Bergstrasse

Heppenheim/Viernheim: Aktuell erhöhtes Aufkommen betrügerischer Anrufe/Polizei warnt und gibt Tipps

Heppenheim/Viernheim (ots) – Seit Donnerstagvormittag (8.2.) werden der Polizei

zahlreiche verdächtige Telefonate von Betrügern gemeldet, die mit der Masche der

falschen Polizeibeamten Beute machen wollen. Die Anrufe wurden schwerpunktmäßig

aus Heppenheim und Viernheim gemeldet, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass

die Kriminellen auch andere Städte und Gemeinden ins Visier nehmen.

Erfreulicherweise ist der Polizei bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Kriminellen gaukeln den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die

Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte

man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände

sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern

anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in

Sicherheit zu bringen. Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten,

beispielsweise der sogenannten „Schockanrufe“, gibt die Polizei folgende

Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich

zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen

lassen.

Viernheim: „Brich Dein Schweigen“ Projekttag an Friedrich-Fröbel-Schule/Experten sensibilisieren Schülerinnen und Schüler

Viernheim (ots) – Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und

Jugendlichen sind auch in Hessen gestiegen. Die Opfer leiden meist ihr Leben

lang unter den Taten. Durch die digitalen Medien gibt es für Täter inzwischen

neue Wege, sich potenziellen Opfern zu nähern. Bereits im Frühjahr 2022

starteten der Verein Bürger und Polizei Bergstraße e. V., die Rotary Clubs der

Region, das Polizeipräsidium Südhessen und weitere Kooperationspartner die

Kampagne „Brich Dein Schweigen – hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“.

Dieser Kampagne hat sich auch der Kreis Bergstraße angeschlossen. Ziel ist es,

Kinder und Jugendliche zu schützen und die Täterinnen und Täter zur Rechenschaft

zu ziehen. Am Mittwoch (07.02.) fand nun an der Friedrich-Fröbel-Schule ein

Projekttag statt.

Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch hat höchste Priorität. Dazu gehört auch,

den Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Viele Eltern wissen

nicht, welche Möglichkeiten und damit Gefahren hinter den Geräten stecken und

fühlen sich zum Teil auch überfordert. Auch daher ist die stetige

altersangemessene Aufklärung der betroffenen Kinder und Jugendlichen ein guter

und notwendiger Weg.

Was kann ich tun, wenn jemand im Internet Nacktfotos von mir verbreitet? Wie

erkenne ich falsche Profile im Netz? An wen kann ich mich wenden, wenn ich von

jemandem belästigt werde? Mit solchen Fragen konnten sich die Schülerinnen und

Schüler bei dem Projekttag an eine Reihe von Expertinnen und Experten auf dem

Podium wenden. Ihnen standen dabei Kriminalhauptkommissar Christian Iglesias von

der Kriminalpolizei in Heppenheim, Polizeioberkommissar Bayram Gül, Schutzmann

vor Ort und Schulbeauftragter für Viernheim, der Jugendkoordinator der

Polizeidirektion Bergstraße, Johannes Hofmann, sowie Tobias Knapp, Psychologe

des staatlichen Schulamtes Heppenheim, Rede und Antwort. Zudem beantworteten

auch der Kreisbeigeordnete des Landkreises Bergstraße, Heinz Klee, der

kommissarische Leiter der Polizeidirektion Bergstraße, Kriminaloberrat Benjamin

Henne, sowie Evdokimos Moisidis vom Jugendamt des Kreises Bergstraße Fragen zur

Thematik.

Zuvor hatten sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam den Dokumentarfilm

„Gefangen im Netz“ angesehen, der sich mit dem Phänomen Cybergrooming

beschäftigt. Die Täter stellen in dem Film über das Internet Kontakt zu

Minderjährigen her und versuchen ihr Vertrauen zu gewinnen. Ziel der

Veranstaltung war, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass es Schutzmechanismen

und Hilfsangebote gegen sexuellen Missbrauch und Phänomene wie Cybergrooming

gibt.

Mehr Informationen über die Kampagne „Brich Dein Schweigen – hinter jedem

Missbrauch steckt ein Gesicht“ gibt es im Internet unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Kampagne-Brich-Dein-Schweigen/

Bensheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) – Ein Toyota, abgestellt auf dem Gelände eines Autohandels im

Berliner Ring, geriet in der Nacht zum Donnerstag (08.02.) in das Visier von

Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der

Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert

Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die

Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Heppenheim alle sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Einhausen: Auto aufgebrochen/Wer hat Beobachtungen gemacht?

Einhausen (ots) – Am Mittwochnachmittag (07.02.), in der Zeit zwischen 15.00 und

15.30 Uhr, brachen Kriminelle in Klein-Hausen ein am Waldrand zwischen Lorsch

und Einhausen geparktes Fahrzeug auf. Die Täter verschafften sich mit Gewalt

Zugang zu dem Auto und stahlen die darin befindliche Tasche samt Inhalt.

Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim ermittelt und bittet um Hinweise.

Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Heppenheim-Kirschhausen: Einbruch in Spielhalle/Automaten im Visier

Heppenheim (ots) – Eine Gaststätte in der Siegfriedstraße geriet in der Nacht

zum Mittwoch (07.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich

gewaltsam Zutritt in die Lokalität, brachen dort anschließend zwei

Spielautomaten auf und erbeuteten hierbei mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Heppenheim/Viernheim: Aktuell erhöhtes Aufkommen betrügerischer Anrufe/Polizei warnt und gibt Tipps

Heppenheim/Viernheim (ots) – Seit Donnerstagvormittag (8.2.) werden der Polizei

zahlreiche verdächtige Telefonate von Betrügern gemeldet, die mit der Masche der

falschen Polizeibeamten Beute machen wollen. Die Anrufe wurden schwerpunktmäßig

aus Heppenheim und Viernheim gemeldet, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass

die Kriminellen auch andere Städte und Gemeinden ins Visier nehmen.

Erfreulicherweise ist der Polizei bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Kriminellen gaukeln den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die

Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte

man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände

sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern

anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in

Sicherheit zu bringen. Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten,

beispielsweise der sogenannten „Schockanrufe“, gibt die Polizei folgende

Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich

zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen

lassen.

Heppenheim: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Heppenheim (ots) – Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag (08.02.) in einen BMW „Am Graben“

sowie in ein weiteres Auto, das in der Karl-Marx-Straße abgestellt war, ein. Die

Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu den geparkten Autos. Aus

den Fahrzeugen wurde im Fall des BMW das Navigationssystem ausgebaut und

entwendet und beim zweiten Fall das Lenkrad.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Pfungstadt (ots) – Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat

nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße

die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 15.30 Uhr und 21.45 Uhr am Mittwoch (7.2.) drangen die bislang noch

unbekannten Täter durch eine Terrassentür gewaltsam in eine dortige Wohnung ein.

Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Kriminellen die Räumlichkeiten und

suchten anschließend unerkannt das Weite. Ob sie bei ihrem Einbruch etwas

erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen

werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet / Zwei Pedelecs wegen mutmaßlicher Manipulationen sichergestellt

Darmstadt (ots) – Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt haben mit

Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet von

Darmstadt Fahrradkontrollen durchgeführt. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr wurden in

der Rheinstraße, Wilhelminenstraße und Frankfurter Straße ingesamt 57

Farradfahrerinnen und Fahrradfahrer sowie vier Autofahrer gestoppt.

Nach Beschwerden aus der Bevölkerung überwachten die Polizeistreifen in der

Wilhelminenstraße im Bereich der Elisabethenstraße das Verbot für Radverkehr am

„Wilhelminenbuckel“. Hier konnten fünf Verstöße erkannt und vor Ort geahndet

werden. In der Rheinstraße an der Ecke zur Saalbaustraße hielten die Beamtinnen

und Beamten 26 Radfahrende an. In 17 Fällen war wegen des Befahrens des

Fahrradschutzstreifens in entgegengesetzter Fahrtrichtung oder des Befahrens des

Bürgersteiges ein Verwarngeld fällig. Zwei Autofahrer, die mit ihrem Fahrzeug

unzulässig in einer Ladezone parkten, wurden ebenfalls kontrolliert. Zwei

Radfahrer mussten nach einer Kontrolle in der Frankfurter Straße auf Höhe des

Nordbahnhofes ihren Weg zu Fuß fortführen. Die Polizisten erkannten bei der

näheren Überprüfung ihrer Räder nicht zulässige Manipulationen, die eine Anzeige

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichversicherung zur Folge haben.

Die Velos kamen in amtliche Verwahrung. Zwei Autofahrer hatten ihren

Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden ebenfalls gestoppt.

Neben den Verkehrskontrollen führten die Einsatzkräfte auch

Personenüberprüfungen im Herrngarten durch. Bei der Kontrolle von insgesamt 20

Personen am „Rondell“ stellten sie Kleinstmengen Haschisch, ein verbotenes

Einhandmesser sowie ein als gestohlen gemeldetes Portemonnaie sicher und

leiteten entsprechende Verfahren ein.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend, 07.02.2024, gegen 18:40 Uhr, kam es auf dem

Martin-Luther-King-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

Lkw-Gespann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Anhänger des Lkw aus

bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem

entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Pkw wurde dadurch so stark beschädigt, dass

er nicht mehr fahrbereit war, der Fahrer blieb unverletzt. Das Lkw-Gespann fuhr

anschließend in Richtung Frankfurter Straße davon. Zeugen, die den Unfall oder

einen weißen Lkw mit weißem Anhänger beobachten konnten, werden gebeten, sich an

das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) zu wenden.

Gross-Gerau

Nauheim: Geldbörse und Handy aus Fahrzeug entwendet

Auf eine zurückgelassene Geldbörse samt Inhalt sowie ein Mobiltelefon hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch in der Nacht zum Donnerstag (08.02.) abgesehen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an dem schwarzen Audi ein und entwendeten die Beute. Das Auto war in der Bachgasse abgestellt. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt mehrere hundert Euro betragen.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Groß-Gerau: Unter Alkoholeinfluss in Gegenverkehr geraten/Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Am Montagmittag (05.02.), gegen 12.20 Uhr, stoppte die Polizei einen 66 Jahre alten Fahrer, der mit seinem schwarzen Kombi auf der Bundesstraße 44 von Dornheim in Richtung Groß-Gerau unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bei dem 66-Jährigen zeigte anschließend rund 1,4 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Zeuge beobachtete zuvor, dass der Autofahrer in Dornheim und zudem zwischen Dornheim und Berkach mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten Abbremsen und Ausweichen, um Unfälle zu vermeiden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Betroffene und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere Fahrer, die dem schwarzen Kombi entgegenkamen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Odenwaldkreis

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gutmütigkeit ausgenutzt – Seniorin fällt auf Trickdiebstahl herein

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 84-Jährige wurde am Montag gegen 15 Uhr

Opfer eines Trickdiebstahls in der Straße ‚Am Schlüsselacker‘ durch zwei bislang

unbekannte Täterinnen. Als es an der Haustür der 84-Jährigen klingelte, stellte

sich ihr eine bislang unbekannte Frau vor. Sie teilte der Seniorin mit, dass sie

einen Termin einer Wohnungsbesichtigung in der Nähe verpasst habe und dort gerne

eine Notiz hinterlassen würde, weshalb sie um etwas zu Schreiben bat. Gutgläubig

zeigte sich die 84-Jährige hilfsbereit und nahm die Unbekannte mit in ihre

Wohnung. Hier begann sie in der Küche eine Notiz zu schreiben, als nach kurzer

Zeit plötzlich eine weitere unbekannte Frau in der Küche auftauchte und sich als

Altenpflegerin ausgab, die ihre Freundin begleitete. Nach kurzer Zeit

verschwanden die unbekannten Frauen aus der Wohnung. Am Abend stellte die

84-Jährige das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrages fest, welchen sie in

einer Schublade aufbewahrt hatte. Erst zwei Tage später vertraute sie sich ihrer

Tochter an, die umgehend eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die unbekannten Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1: Europäisches Erscheinungsbild, ca. 40 Jahre alt, normale Statur,

sprach hiesigen Dialekt

Täterin 2: Europäisches Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt, normale Statur,

sprach hiesigen Dialekt.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die Hinweise geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Eberbach zu melden, unter: 06271-92100.