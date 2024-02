Frau geschlagen und Widerstand gegen Polizisten geleistet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag 08.02.2024 einen 32-Jährigen mutmaßlichen Schläger vorübergehend festgenommen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen attackierte der Mann, in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt, eine ihm unbekannte Frau. Sie wurde leicht verletzt.

Sanitäter kümmerten sich um die 37-Jährige. Das Motiv für die Tat ist derzeit ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Beamten eintrafen, versuchte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.

Er setzte sich zur Wehr. Die Einsatzkräfte überwältigten den 32-Jährigen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. |erf

Drogenfund bei Kontrolle

Kaiserslautern (ots) – Am späten Mittwochabend fiel Beamten in der Friedenstraße eine 30-jährige Frau auf, die sich hinter einem Auto versteckte. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Ordnungshüter Betäubungsmittel unter dem Pkw. Es handelte es sich hierbei vermutlich um etwa 10 Gramm Amfetamin und 5 Gramm Cannabis. Die Verdächtige hatte versucht, ihre Drogen vor der Kontrolle noch zu verstecken. Die Beweismittel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pet

Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024 kontrollierte eine Streife gegen 23 Uhr drei Männer auf dem Pfaffplatz. Ein 27-Jähriger griff unter seine Jacke und warf eine Tüte mit insgesamt 91 Gramm Cannabis hinter sich. Da der Mann aggressiv wirkte, wurde eine weitere Streife zur Durchsuchung der Personen hinzugerufen. Die Beamten konnten bei ihm zusätzlich ein Einhandmesser sicherstellen.

Bei einem 23-Jährigen fanden die Polizisten 255 Euro in bar sowie Falschgeld. Gegen die dritte Person, einem 26-Jährigen, bestand sogar ein offener Haftbefehl in einer anderen Sache. Er wurde zur Dienststelle gebracht und anschließend der Justizvollzugsanstalt Frankental übergeben. Auf die Männer kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Ermittlungen dauern an.|cla

Verkehrsschild überfahren und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein 87-jähriger Autofahrer kam am Mittwoch 07.02.2024, mit seinem PKW aus der Gustav-Eiffel-Straße und bog in die Pariser Straße ab. Hierbei übersah er eine Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen, er überfuhr das Schild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift von der eingesetzten Streife nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag findet die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn auf dem Betzenberg statt. Anpfiff des Bundesligaspiels im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr.

Die Polizei rechnet damit, dass wieder zahlreiche Fans nach Kaiserslautern kommen. Fußballbegeisterten, die nicht mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, den „Park and Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost und die Parkplätze im Uni-Gebiet zu nutzen, von dort pendeln Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zwischen Stadion und Parkplatz.

Im Wohngebiet rund um das Stadion ist kaum Parkraum vorhanden, deshalb die Bitte: Fahren Sie bitte nicht hoch auf den Betzenberg, so lassen sich Verkehrsbeeinträchtigung im Stadtgebiet und rund um das Stadion vermeiden. Verkehrsbeeinträchtigung werden sich am Samstag dennoch nicht ganz verhindern lassen. Planen Sie für Ihre An- und Abreise daher ausreichend Zeit ein. Polizisten werden im Einsatz sein, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Kurzfristige Straßensperrungen sind möglich. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Die Polizei geht von einem friedlichen Ablauf der Veranstaltung aus. Wer jedoch die Regeln missachtet, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dies können auch künftige Beförderungsausschlüsse durch die Deutsche Bahn oder bundesweite Stadionverbote sein.

Alle Informationen zu Polizei-Einsatz und Verkehr finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet. Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |erf/cla

Kreis Kaiserslautern

Spaziergängerin geschlagen

Katzweiler (ots) – Am Mittwochabend kam es auf einem Schotterparkplatz in der Straße Schafmühle zu einer Körperverletzung. Eine 22-Jährige war mit ihrem Hund dort spazieren. Ein unbekannter Täter näherte sich der Frau und schlug ihr erst in die Rippen, anschließend noch ins Gesicht. Der Verdächtige konnte daraufhin flüchten.

Es soll sich um einen Mann mit schwarzer Kleidung, schwarzer Maske, etwa 1,80 Meter groß gehandelt haben. Das Motiv der Tat ist bislang unbekannt und Gegenstand dder Ermittlungen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet