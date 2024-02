Rotlicht übersehen – Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Zwei Fahrzeugführer befuhren am Mittwoch gegen 22.45 Uhr die Casterfeldstraße in entgegengesetzter Richtung. Die 45-jährige Fahrzeugführerin fuhr in Richtung Schwetzingen und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein, um in die Fahrtrichtung nach Mannheim zu wechseln. Als die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr sie los. Der 21-jährige Toyota-Fahrer, der bereits in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt unterwegs war, übersah das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und kollidierte mit der abbiegenden 45-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro und sie mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Einbruch in Buchhandlung- Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Buchhandlung in O 4 ein. Dabei hebelte sie mit einem nicht näher spezifizierbaren Werkzeug die Eingangstüre des Geschäfts auf und beschädigte diese dabei erheblich. Auch im Inneren kam es durch die Täterschaft zu Verwüstungen.

Neben einer kleinen Summe Bargeld hatte es die Täterschaft auf Drucke sowie eine Künstlermappe abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt leitete nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Diebstahl von Baggermeisel – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag gegen 08:30 Uhr und Mittwoch gegen 07:30 Uhr beim Johannkirchhof einen Baggermeisel, welcher auf einem Tieflader mittels Vorhängeschloss gesichert war. Der Meisel hat ein Gewicht von etwa 150 kg, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich um mehrere Täter handelte und diese das Diebesgut mit einem Anhänger, Transporter oder einem LKW abtransportierten.

Der Polizeiposten Rheinau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter: 0621/87682-200 zu melden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls am Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Dienstagmittag (6. Februar) haben ein Jugendlicher und ein Heranwachsender in einem Nebenbetrieb des Mannheimer Hauptbahnhofs Lebensmittel entwendet ohne diese zu bezahlen. Ein Tatverdächtiger führte eine Machete mit sich. Gegen 14 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei die 17- und 20-jährigen deutschen Tatverdächtigen beim Verlassen des Lebensmittelgeschäfts.

Dabei führten diese gefüllte Einkaufstüten bei sich. Beim Erkennen der Streife versuchten die Tatverdächtigen zu flüchten und begaben sich in die am Bahnsteig 1 stehende S-Bahn. Die Beamten stellten die beiden Personen im Zug. Während der polizeilichen Maßnahmen gaben die jungen Männer zu, die Lebensmittel in Höhe von 212 Euro zuvor ohne zu bezahlen entwendet zu haben.

Die Bundespolizisten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung konnten bei dem 20-Jährigen neben einem Seitenschneider auch zwei Rasierklingen aufgefunden werden. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten eine Machete.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben zudem, dass der 20-jährige Tatverdächtige wegen Diebstahls mittels Haftbefehls gesucht wurde. Er wurde einer Jugendarrestanstalt überstellt. Beide Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls mit Waffen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unaufmerksamkeit führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 18.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer die Hafenstraße in Fahrtrichtung Parkring. Auf Höhe der Einmündung zur Akademiestraße wollte er nach links in die Akademiestraße einbiegen. Hierbei übersah er den auf der entgegenkommenden Fahrbahn und in entgegengesetzter Richtung fahrenden 56-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Unfall der beiden Fahrzeugführer.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, während sich der 33-jährige Fahrer leicht verletzte und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.