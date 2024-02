Serienstraftat mit Graffiti

Nußloch/Wiesloch (ots) – Im Tatzeitraum vom 25.01 bis zum 28.01 besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft mittels Graffiti mehrere Objekte, Gartenmauern und Autos im Ortsbereich Nußloch sowie im Stadtgebiet Wiesloch. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Taten durch die gleiche Täterschaft begangen wurden.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt in der Serienstraftat wegen Sachbeschädigung und rechnet weiterhin damit, dass sich diese weiter fortsetzen wird. Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Unfall löst Personensuche aus

Sandhausen (ots) – Ein Unfall, der zunächst Rätsel aufgab, ereignete sich am Mittwochabend gegen 20.49 Uhr auf der L 598/Sandhäuser Straße, kurz vor der Abfahrt zur B 535. Ein 41-jähriger VW-Fahrer befuhr auf seinem Weg von Sandhausen nach Heidelberg die L 598 und fuhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in die Leitplanke, die ihn auf die linke Fahrspur abwies.

Hier kam das Fahrzeug zum Stehen und wies rundum schwere Beschädigungen auf. Zeugen, fanden das Fahrzeug auf der Fahrbahn auf, jedoch machte sich kein Fahrzeugführer bemerkbar. Dieser war zuvor vom Unfallort in unbekannte Richtung geflüchtet. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Unfallverursacher verletzt hatte und sich in einer hilflosen Lage befindet.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte dieser nicht aufgefunden werden, meldete sich jedoch am Morgen bei seinen Eltern. Da diese bereits von der Polizei informiert wurden, suchten sie mit dem 41-Jährigen ein Polizeirevier in Heidelberg auf. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und ob es noch weitere Geschädigte gibt, dauern aktuell noch an. Zeugen oder Geschädigte, denen zwischen 20 Uhr und 21 Uhr auf dem Weg von Sandhausen nach Heidelberg ein verdächtiger VW GTI aufgefallen ist, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu melden, unter: 0621-174 4165.

Einbruch in Vereinsgaststätte

Hockenheim (ots) – Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft verübte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einbruch in eine Vereinsgaststätte im Nordring. Die Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gastraum, musste aber ohne Stehlgut von Dannen ziehen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Garagentor mit Farbe beschmiert

Schönau (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschmierte eine noch unbekannte Täterschaft ein Garagentor in der Waldstraße mit Farbe. Ob die Schmierereien mit weiteren Taten im Bereich Neckarsteinach in Verbindung zu bringen sind, wird derzeit noch in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen des Polizeipostens Hirschhorn ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06228/8230 zu melden.

Betrunken Unfall verursacht

Rauenberg (ots) – Am Mittwoch um 22:30 Uhr befuhr eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin die Ringstraße in Richtung Friedhofstraße und kam bei gerade verlaufendem Fahrbahnverlauf nach links von der Straße ab. Hierbei kollidierte diese mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto gegen ein dahinter befindliches Verkehrszeichen geschoben.

Laut Zeugenaussagen versuchte die 67-Jährige nach dem Verursachen des Verkehrsunfalls die Unfallstelle ohne Weiteres zu verlassen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Wiesloch ergaben sich bei der 67-Jährigen Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille. Daraufhin wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Mercedes der 67-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehr als 8.000 Euro.

Die 67-Jährige muss sich nun wegen mehreren Delikten verantworten. Außerdem muss sie mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.