Nach Einbruch Auto entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen Mittwoch 10. Januar und Dienstag 06. Februar, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Wilhelmsfelder Straße ein. Aus dieser wurden die Schlüssel für die Garage sowie für einen hochwertigen Mercedes entwendet. Eine Überprüfung der Garage ergab, dass auch das Auto gestohlen wurde.

Vor der Tat hatte der Autobesitzer am 03. Januar eine Begegnung an einer Tankstelle in Kleingemünd mit einem ihm unbekannten Mann. Dieser gab sich als Mechatroniker aus und versprach, eine Fehlermeldung am Fahrzeug zu löschen. Dafür nahm er vorübergehend den Fahrzeugschlüssel an sich und entfernte sich von der Tankstelle, ohne den Schlüssel zurückgegeben zu haben.

Erst eine knappe halbe Stunde später kam er zurück und behauptete, den Schlüssel versehentlich eingesteckt zu haben. Ob der unbekannte Mann mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der nun von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführten Ermittlungen wegen Einbruchs und Diebstahls eines Kraftfahrzeugs.

Der Unbekannte wird als 180 cm groß und ungefähr 40 Jahre alt beschrieben. Er entsprach dem südeuropäischen Phänotyp, trug kurze schwarze Haare und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Der Mann fuhr einen silbernen Porsche Cayenne mit französischer Zulassung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Stromausfall in Teilen von Rohrbach und dem Boxberg – PM 2

Heidelberg (ots) – Nach derzeitigen Erkenntnisstand war ein durchgeschmortes Kabel der Grund für einen Stromausfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mehrere Bürger meldeten sich am Mittwoch gegen 0:30 Uhr beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, um sich nach der Ursache zu erkundigen. Es stelle sich heraus, dass Teile von Rohrbach, vom Boxberg und dem Emmertgrund betroffen waren.

Der zuständige Stromversorger arbeitete intensiv an einer Störungsbeseitigung. Um kurz vor 01:30 Uhr gelang es ihm durch Umschalten der Versorgungswege die Stromversorgung wiederherzustellen. In der Zeit bis zur Störungsbeseitigung wurden die betroffenen Heidelberger Stadtteile intensiv durch Polizei bestreift.