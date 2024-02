Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024, wurden der Polizei insgesamt 3 Meldungen über Kinderansprecher an Schulen in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach mitgeteilt. Die Polizei hat umgehend Kontakt mit den betroffenen Kindern, Eltern und den Schulen aufgenommen. In allen Fällen hatten die Kinder richtig reagiert und sind geflüchtet oder haben sich Hilfe gesucht.

Die Schulen haben Schüler und Eltern über die Vorfälle informiert und sensibilisiert. Die Polizei Landstuhl hat ihre Präsenz intensiviert. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Insbesondere wird hier geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den gemeldeten Vorfällen gibt und ob wirklich böse Absichten zugrunde lagen.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet