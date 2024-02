Kaiserslautern: Live-Multivisions-Shows zu Norwegen und Island am 17. März 2024

Kaiserslautern – Andreas Huber lädt am Sonntag, 17.03.2024, zu seinen beiden live kommentierten Länder/Reise-Reportagen „Hurtigruten – Norwegen mit den Postschiffen“ (15.00 Uhr) und „Island – Naturparadies im Nordatlantik“ (19.00 Uhr) ins Edith-Stein-Haus in Kaiserslautern ein.

Hurtigruten – Norwegen mit den Postschiffen: Genießen Sie mit Andreas Huber die einzigartige Hurtigruten-Atmosphäre bei der schönsten Seereise der Welt. Zwar muss sich Hurtigruten seit 2021 den Liniendienst mit Havila Kystruten teilen, aber die Fahrpläne und angelaufenen Häfen sind identisch. In dem ebenso informativen wie interessanten Live-Kommentar erfahren Sie viel vom Alltag auf den Schiffen, den angebotenen Ausflügen und der magischen Natur entlang der norwegischen Küste. Das Fernweh gibt es gratis dazu!

Bergen (Foto: Andreas Huber)

Island – Naturparadies im Nordatlantik: Seit über 20 Jahren hat Andreas Huber die faszinierende Vulkaninsel im Nordatlantik regelmäßig bereist, auf der die ganze Kraft unserer Erde zu spüren ist. Die bildgewaltige Reisereportage ist vor allem eins, eine einfühlsame Liebeserklärung an die Insel aus Feuer und Eis.

Polarlichter am Myvatn (Foto: Andreas Huber)