Darmstadt-Dieburg

Einbrüche in Fahrradgeschäfte Tatverdächtige in Haft

Ingolstadt/Weiterstadt (ots) – Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt führten Ende Januar zur Festnahme von mutmaßlichen Mitgliedern einer kriminellen Bande: Sie hatten bundesweit Einbrüche in Fahrradgeschäfte verübt und dabei einen Millionenschaden verursacht.

Im Juni 2021 waren damals Unbekannte über das Dach in ein Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen an der Ilm eingedrungen und hatten Fahrräder im Wert von über 100.000 Euro erbeutet. Aufwändige Ermittlungen der Ingolstädter Kripo führten auf die Spur einer aus Rumänien und Moldawien stammenden Gruppierung, die nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen für eine Vielzahl weiterer Einbrüche in Fahrradgeschäfte im gesamten Bundesgebiet, unter anderem in einen Radladen in Weiterstadt, verantwortlich sein dürfte.

Die Fahrräder im Gesamtwert von mehr als einer halben Million Euro wurden den Ermittlungen zufolge hauptsächlich nach Moldawien geschmuggelt und dort weiter veräußert. Die Sachschäden an den Gebäuden belaufen sich auf insgesamt ebenfalls rund 500.000 EUR.

In enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden Ende Januar zeitgleich Haftbefehle gegen vier Personen in Marseille (Frankreich), Dieburg (Hessen), Hahnheim (Rheinland-Pfalz) und Dreieich (Hessen) vollzogen und durch jeweilige Haftrichter in Vollzug gesetzt. Die Männer im Alter zwischen 29 und 31 Jahren wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt.

Verkehrskontrollen – 23-Jährigem droht 3-monatiges Fahrverbot

Babenhausen (ots) – Streifen der Polizeistation Dieburg führten am späten Dienstagabend (6.2.) eine Verkehrskontrolle im Bereich der Aschaffenburger Straße durchgeführt. Schwerpunkt war die Geschwindigkeitsmessung. Ein 23-Jähriger war so schnell unterwegs, dass er mehrere Wochen ohne seinen Führerschein auskommen muss.

Die Beamtinnen und Beamten überprüften den Verkehr aus Richtung Aschaffenburg kommend. An der Örtlichkeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr wurden 19 Verkehrsteilnehmer angehalten und 26 Personen kontrolliert. Weil sie das Rotlicht der dortigen Ampel missachteten wurden zwei Verkehrsteilnehmende vor Ort gestoppt und ein Verfahren eingeleitet.

Insgesamt 7 Fahrer waren bei der Messung zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 23-jähriger Mann aus Babenhausen, der 127 km/h auf dem Tacho hatte. Die Geschwindigkeitsüberschreitung von 77 km/h hat ein Fahrverbot von drei Monaten, ein Bußgeld von 800 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zur Folge.

Präventionskampagne „Crashkurs Hessen“ startet – Sensibilisierung für junge Verkehrsteilteilnehmer

Pfungstadt (ots) – Premiere am Mittwoch (7.2.) in Pfungstadt: Erstmals fand die Präventionskampagne „Crashkurs Hessen-Realität erfahren. Echt hart.“ im Landkreis Darmstadt-Dieburg statt. In der 90-minütigen Veranstaltung wurden 160 junge, noch unerfahrene Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu den Folgen schwerer Verkehrsunfälle sowie über Unfallrisiken, speziell im Zusammenhang mit Ablenkung, Alkohol und Drogen sowie überhöhter Geschwindigkeit und nicht angepasster Fahrweise sensibilisiert. Besonders beeindruckend waren die Darstellungen von Einsatzkräften, die aufgrund ihrer Tätigkeit regelmäßig mit Folgen schwerer Verkehrsunfälle zu tun haben.

Im Kino in der Lindenstraße begrüßte Ralf Drexelius, Leiter der Verkehrsprävention der Polizei Südhessen, die Schüler der Friedrich-Ebert-Schule (Pfungstadt) und Albrecht-Dürer-Schule (Weiterstadt) zu der Veranstaltung, die sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Diese gehören zu der am stärksten gefährdeten Verkehrsteilnehmergruppe, bei jedem fünften Verkehrsunfall ist ein Verkehrsteilnehmer unter 25 Jahre alt. Zudem werden in Hessen durchschnittlich 200 Menschen jährlich bei einem Verkehrsunfall getötet. Die Botschaft bei der Aktion war deshalb klar: Nur, wenn wir uns im Straßenverkehr an die Regeln halten, schützen wir Leben – unser eigenes und das der anderen.

In der Live-Veranstaltung führt eine Präsentation aus Bildern und Videos zur Verkehrsprävention und persönlichen Schicksalen von Unfallbeteiligten oder Hinterbliebenen den Schülern die Gefahren des Straßenverkehrs und die gravierenden Auswirkungen eines schweren Unfalls vor Augen.

Stellvertretend für die einzelnen Beteiligten in der Rettungskette berichteten unter anderem der stellvertretende Fachgebietsleiter der zentralen Leitstelle des Rettungsdienstes Heiko Wiedemann, die Polizeibeamtin Britta Lifka, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes Dr. med. Jens Büttner, die stellvertretende Stationsleitung der Intensivstation der Kreisklinik Groß-Umstadt Yagmur Demirci und der Notfallseelsorger Gerd Wagner von Erfahrungen, wie sie persönlich tragische Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schwersten Verletzungen wahrgenommen und erlebt haben. Den Stellenwert der Kampagne unterstrich nicht zuletzt die Anwesenheit des Bürgermeisters der Stadt Pfungstadt, Patrick Koch, der die einleitenden Worte zur Veranstaltung sprach.

Das Programm ist in drei Phasen gegliedert. In der Vorphase bereiten die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer die Thematik vor, indem sie zum Beispiel den Themenbereich Verkehrsteilnahme/Verkehrsunfall in passende Unterrichtsfächer integrieren. In der etwa 90-minütigen Live-Veranstaltung kommen die Schüler der Oberstufe hautnah mit echten Erlebnissen und Erfahrungen in Berührung.

Nach der Live-Veranstaltung werden mehrere verschiedene themenbezogene Workshops angeboten. Durch dieses 3-Phasenmodell soll eine Nachhaltigkeit erzielt werden. Das Projekt CrashKurs wurde 2010 in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Die Erfahrungen zeigten, dass die jugendlichen Teilnehmer so beeindruckt von der Veranstaltung waren, dass sie noch Wochen später über das Erlebte geredet haben.

Groß-Gerau

Ungebetener Gast im Café

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein ungebetener Gast hat in der Nacht zum Dienstag (06.02.), in der Zeit zwischen 3.00 und 4.20 Uhr, ein Café in der Farmstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher zuvor durch eine Tür gewaltsam Zugang in das Lokal.

Dort suchte er nach Beute und entwendete Lebensmittel. Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 06105/4006-0 entgegen.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Kelsterbach (ots) – In der Gartenstraße brachen am Dienstag (06.02.), in der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen mehrere Zimmer.

Ob sie etwas erbeuteten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet, Telefon: 06142/696-0.

Grauer VW Golf gestohlen (GG-MY 2121)

Rüsselsheim (ots) – Ein in der Friedrichstraße geparkter grauer VW Golf 8 GTI „Clubsport“ wurde in der Zeit zwischen dem 1. und 6. Februar von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-MY 2121 angebracht. Der Golf hat einen Wert von rund 40.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Wie der Polizei am Dienstag (06.02.) bekannt wurde, stiegen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Sedanstraße ein. Der Tatzeitraum soll zwischen 14.15 und 18.30 Uhr liegen. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die ungebetenen Gäste gewaltsam die Terassentür, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer und erbeuteten unter anderem Geld, Uhren und Schmuck. Im Anschluss machten sich die Einbrecher unbemerkt aus dem Staub. Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Randalierer auf Friedhof

Lampertheim-Hofheim (ots) – Randalierer haben in der Nacht zum 31. Januar 2024 den Friedhof im Wattenheimer Weg aufgesucht. Die Unbekannten beschädigten mit roher Gewalt die Tür zum Toilettenbereich. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizeistation Lampertheim (Kommissariat 42) ermitteln wegen Sachbeschädigung und suchen Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Einbruch in Gewerbepark

Lützelbach/Vielbrunn (ots) – Ein Gewerbepark (ehemaliges Munitionslager) im Bereich der Landesstraße 3349 (Hainhaus) geriet zwischen Samstagabend (03.02.) und Sonntagvormittag (04.02.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Neureifen.

Die Täter verschafften sich zunächst über einen durchtrennten Zaun Zutritt auf das Gelände und brachen anschließend eine Lagerhalle auf. Sie entwendeten zahlreiche dort gelagerte Neureifen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro und transportierten die Beute mit einem oder mehreren Fahrzeugen ab.

Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, denen verdächtige Fahrzeuge, wie Transporter oder Lieferwagen auffielen oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06062/9530.

Von Unfallstelle geflüchtet

Erbach (ots) – Am Montag (05.02.) gegen 13:30 Uhr ereignete sich an der Bushaltestelle Höhenstraße Ecke Schulstraße in Brombachtal ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen schädigte eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin eines silbernen Kleinwagens, die Geschädigte und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Das zehnjährige Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953-0 entgegen.

Farbschmierereien an Autohaus

Reichelsheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (07.02.) in Reichelsheim Farbschmierereien an der Fassade eines Autohauses in der Darmstädter Str. hinterlassen. Da auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, unter anderem ein Hakenkreuz, gesprüht wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zudem wurden Türschlösser zur Werkstatt und das Tor der Waschanlage beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

