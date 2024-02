Fahrräder aus Garage entwendet

Melsungen (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 zwischen 10-12 Uhr, haben unbekannte Täter in der Franz-Gleim-Straße in Melsungen zwei Fahrräder entwendet. Nach Angaben der Geschädigten wurden beide Fahrräder in der heimischen Garage, mit einem Schloss gesichert, abgestellt.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Damenrad der Firma RIXE und ein E-Bike der Firma Diavelo in schwarz/grau. Die Räder haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Unbekannte sprühen Hakenkreuz an Schulgebäude

Felsberg (ots) – Unbekannte Täter haben am Dienstag 06.02.2024 zw. 17-21:30 Uhr in der Unteren Birkenallee in Felsberg ein Schulgebäude mit Graffiti beschmiert. An mehreren Zugangstüren sowie Fenstern wurden Hakenkreuze in schwarzer Farbe aufgesprüht. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Homberg wird wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen unbekannte Täter ermitteln.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

