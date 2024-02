Sonderkontrollen – Polizeibeamte nehmen drei Männer fest

Kassel/Südstadt und Brasselsberg (ots) – In den Abendstunden des gestrigen Dienstags führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Süd-West und der Polizeiautobahnstation Baunatal Verkehrskontrollen auf der Konrad-Adenauer-Straße, nahe der Autobahnauffahrt zur A 44, Anschlussstelle Kassel-Wilhelmshöhe, und auf der Frankfurter Straße, in Höhe Bahnhof Niederzwehren, durch. Bei den Sonderkontrollen wurden insgesamt 34 Fahrzeuge und knapp 70 Personen überprüft. Für drei Männer endeten diese mit einer Festnahme.

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zum Zwecke der regionalen Kriminalitätsbekämpfung wurden durch die Polizeibeamten zwei neuralgische Punkte im Gebiet der Stadt Kassel aufgesucht und Standkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten erkannt und geahndet werden. Einen 56-Jährigen aus Göttingen und einen 26-Jährigen aus Kassel zogen die Polizeibeamten aufgrund von offenen Haftbefehlen aus dem Verkehr.

Die zwei offenen Geldstrafen wegen Unterschlagung in Höhe von 231 EUR und wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Höhe von 311 EUR konnten durch die Männer bezahlt und eine Ersatzfreiheitsstrafe somit vermieden werden. Zudem musste ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Kassel seine Fahrt wegen vorherigem mutmaßlichem Drogenkonsum beenden.

Da die Einsatzkräfte darüber hinaus weitere 4 Gramm Kokain in seinem Auto fanden hat sich der Mann nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel zu verantworten.

Autos mit Bierflaschen beworfen und Scheibenwischer abgebrochen: Randalierer dank Hinweis von Zeugin festgenommen

Kassel-Wehlheiden (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Stadtteil Wehlheiden die Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Die Frau war mit ihrem Hund Gassi gegangen, als sie gegen 21:30 Uhr auf einen augenscheinlich betrunkenen Mann aufmerksam wurde, der durch den Kirchweg zog und Fahrzeuge durch Würfe mit Bierflaschen sowie Abbrechen der Scheibenwischer beschädigte.

Sofort alarmierte sie die Polizei und behielt den Randalierer im Blick, bis dieser mit einer Schnapsflasche in der Hand in Richtung Wittrockstraße flüchtete. Da die Zeugin eine präzise Beschreibung des Täters durchgab dauerte es bei der anschließenden Fahndung nicht lange, bis in unmittelbarer Nähe die Handschellen für den 22-jährigen Tatverdächtigen klickten.

Wie die Polizisten feststellten, waren insgesamt 3 geparkte Autos mutwillig beschädigt wurden. Weitere Beschädigungen an anderen Fahrzeugen konnten offenbar dank der Zeugin und der schnellen Festnahme verhindert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, ergab, dass er 2 Promille intus hatte. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Landkreis Kassel

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Haus

Grebenstein-Schachten (ots) – Am Dienstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Grebensteiner Straße in Grebenstein-Schachten ein und erbeuteten Wertsachen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 17-17:50 Uhr ereignet. Die Täter waren über eine Tür auf der Gebäuderückseite in das Haus eingebrochen, indem sie diese gewaltsam aufbrachen. Dort suchten sie im gesamten Haus nach Beute und stahlen verschiedene Wertsachen. Als Bewohner gegen 17:50 Uhr nach Hause kamen, hörten sie noch Stimmen im Haus, wobei es sich offenbar um die Täter handelte, die sofort die Flucht ergriffen. Zu Gesicht bekamen die Einbruchsopfer die Täter jedoch nicht mehr. Auch die Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung der Einbrecher.

Die weiteren Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls werden nun beim zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeuge, die am Dienstagnachmittag in Grebenstein-Schachten Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

