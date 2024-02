Einbruch in Wohnhaus

Harthausen (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 im Zeitraum von ca. 18-20:30 Uhr, brachen mindestens zwei unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus im Hainbachweg in Harthausen ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Hierbei entwendeten sie Bargeld, Schmuck und ein Fahrrad.

Die Täter konnten durch die nach Hause kommenden Bewohner lediglich schemenhaft auf der Flucht wahrgenommen werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde u.a. auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hainbachwegs in Harthausen gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeuge meldet betrunkene Fahrzeugführerin

Böhl-Iggelheim (ots) – Am gestrigen Abend gegen 21:15 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass eine Frau nach vorherigem Alkoholkonsum nun mit einem Fahrzeug im Bereich Böhl-Iggelheim unterwegs sein. Nach weiteren Ermittlungen konnte eine 56-jährige aus Böhl-Iggelheim schließlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Da die Dame nach Alkohol roch wurde durch einen Alkoholtest die vorherige Einnahme von Alkohol bestätigt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die 56-jährige auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.