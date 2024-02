Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 05:00 Uhr und 06:45 Uhr wurde am gestrigen Morgen in der „Schmiedsgasse“ in Altenburschla ein Mercedes Vito beschädigt. Unbekannte bewarfen das Fahrzeug mit Pflastersteinen, wodurch die Windschutzscheibe zerstört wurde. Ein weiterer Pflasterstein wurde gegen die Hauswand geworfen, der Außenputz beschädigt.

Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:14 Uhr befuhr gestern Abend eine 39-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die B 27. In der Gemarkung von Berneburg kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf der Autobahn

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei Unfall der sich gestern auf der BAB 44 ereignet hat. Um 13:45 Uhr befuhr ein 70-Jähriger aus Vellmar mit seinem Pkw die Autobahn von Bischhausen kommend in Richtung Kassel. In der Gemarkung von Hessisch Lichtenau wurde das Fahrzeug nach Angaben des 70-Jährigen von einer Windböe erfasst und gegen die die Leitplanke „gedrückt“.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

