Gießen: Kind bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Im Bereich einer Schule im Alten Steinbacher Weg kam es am Dienstagnachmittag (6.2.2024) zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 8-Jähriger gegen 16.15 Uhr zu Fuß die Straße. In diesem Moment fuhr ein BMW in Richtung der Licher Straße.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Auto. Dabei erlitt der 8-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort. Der 22-jährige BMW-Fahrer aus dem Landkreis Gießen blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Einbruch

In ein Einfamilienhaus stieg ein Unbekannter in der Straße Am Drosselschlag ein. Dazu hebelte er ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf. Der Einbrecher gelangte so in die Wohnräume. Diese durchsuchte er, flüchtete jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen aus dem Haus, ohne etwas mitzunehmen. Er entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges zwischen 27.12.2023 und 6.2.2024 bemerkt? Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/L3020: Audi flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch (31.1.2024) fuhren ein silberfarbener Audi mit Marburger Kennzeichen und ein grauer Ford auf der Landesstraße 3020 von Heuchelheim in Richtung der Gießener Innenstadt. Im Bereich einer Fahrbahnverjüngung von zwei auf einen Fahrstreifen kam es gegen 8.15 Uhr während dem Reißverschlussverfahren zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos.

Dabei entstand ein Schaden am Ford. Statt anzuhalten, fuhr der Audi-Fahrer einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Fiesta angefahren

In der Gießener Straße parkte am Donnerstag (1.2.2024) ein Ford in Höhe der Hausnummer 85. Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Fiesta. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen oder sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter 0641/7006-3755.

