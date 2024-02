Driedorf: Einbrecher erwischt – Zeugenaufruf

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße erwischten zwei Bewohner die Diebe. Als das Ehepaar am Dienstag 06.02.24 gegen 18.35 Uhr die Haustür aufschloss, stürmten 3 unbekannte Männer aus der Wohnung. Dabei lief ein Täter den Ehemann um, so dass dieser zu Boden stürzte. Die Ehefrau entriss einem der Täter noch eine Tasche mit Diebesgut. Sie folgte den Tätern über die Bergstraße Richtung Haigerer Straße, Schlossstraße sowie Herborner Straße und verlor sie im Ortskern aus den Augen.

Die drei Männer hatten eine sportliche Statur, ca. Mitte 20 Jahre alt. Sie waren dunkel gekleidet und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Einer war 1,65 Meter groß und hatte dunkles Haar.

Die anderen Beiden waren 1,80 Meter groß.

Wem sind Tatverdächtigen vor der Tat in der Bergstraße aufgefallen? Wer hat das Trio während der Flucht in Richtung Ortskern beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0, in Verbindung zu setzen.

Haiger: Unfallflucht in Flammersbach

Auf 2000 Euro beläuft sich der Schaden an einem geparkten Opel Astra im Kirchweg. Der Unbekannte fuhr am Samstagabend (03.02.24) zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, vorne rechts gegen den Pkw und suchte dann das Weite. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Haiger: Abgelesenes LDK-Kennzeichen falsch

Nach einer Unfallflucht am Montag (05.02.24) in der Westerwaldstraße sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Das abgelesene Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallbeteiligten ist leider falsch und brachte die Ermittlungen nicht weiter. Gegen 15.30 Uhr war eine Corsa-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von Haiger in Richtung Langenaubach unterwegs.

In Höhe der Einmündung Mühlenstraße kam es zum Spiegelzusammenstoß mit einem entgegen kommenden Auto, vermutlich ein schwarzer Golf VII.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den unbekannten Golffahrer geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen