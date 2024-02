Friedberg: Die Polizei-News

Rosbach-Nieder-Rosbach: Schaufenster eingeschlagen

Unbekannte schlugen das Schaufenster einer Metzgerei in der Rodheimer Straße ein und verursachten damit zwischen Montag, 5. Februar, 19 Uhr, und Dienstag, 2.45 Uhr, einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Mountainbike entwendet

Die Polizei in Bad Vilbel hofft auf Hinweise durch Zeugen, die am Dienstag, 6. Februar, einen Dieb am Bahnhof beim Hantieren an einem grün-orangefarbenen Mountainbike beobachtet haben. Das am Abstellplatz für Fahrräder angeschlossene Cube-Rad im Wert von über 800 Euro kam zwischen 6.20 Uhr und 15.30 Uhr in der Dieselstraße abhanden (Hinweise an die Telefonnummer 06101/54600).

Reichelsheim: Mehrere PKW angegangen

In der Nacht auf Samstag, 3. Februar, machten sich Unbekannte an vier PKW in der Rosenstraße und an einem in der Feldstraße zu schaffen. Möglicherweise testeten sie an geparkten Fahrzeugen, ob diese verschlossen waren und durchsuchten sie nach Brauchbarem, wenn sie ohne Weiteres hineinkamen. An den fünf durchwühlten PKW entstand zumindest kein Schaden, in zwei Fällen entwendeten die Diebe wenige Euro Bargeld.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Telefonnummer 06031/6010). Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an ganz einfache Präventionstipps: Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug abzuschließen und lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug! Näheres dazu auch unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5116028

Bad Nauheim: Unfall und stundenlange Sperrung

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, darunter auch ein RTW, war die B3 zwischen Steinfurth und Rödgen mehrere Stunden lang voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr gegen 7.05 Uhr ein 66-jähriger VW-Fahrer auf einen vorausfahrenden Mazda auf. Dieser geriet in der Folge in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem dort in Richtung Steinfurth fahrenden Rettungswagen.

Durch den Zusammenprall erlitten die 67-jährige Mazda-Fahrerin aus Butzbach sowie der im RTW mitfahrender Notarzt vermutlich schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Patient im RTW kam offenbar mit dem Schrecken davon. Der Beifahrer im RTW verletzte sich leicht, der RTW-Fahrer sowie der VW-Fahrer aus Friedberg blieben unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt. Ausgelaufene Betriebsstoffe machten eine Spezialmaschine zur Reinigung der Fahrbahn notwendig. Der Regen erschwerte die Reinigungsarbeiten zusätzlich. Die zwischenzeitlich von der Straßenmeisterei durchgeführte Vollsperrung bestand bis etwa 12.30 Uhr.

Wölfersheim: Unfall auf der B455

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Reichelsheim befuhr am Mittwoch, 7. Februar, die B455 aus Wölfersheim kommend und bog ersten Erkenntnissen zufolge gegen 6.55 Uhr nach links in Richtung A45-Auffahrt ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Seat, den eine 31-Jährige aus Wölfersheim fuhr. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war zwischenzeitlich ein Fahrstreifen gesperrt, bevor die Straße gegen 8.30 Uhr wieder frei war.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen