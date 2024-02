Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden-Innenstadt (ots)-(pj) -Am Mittwoch 07.02.2024 gegen 07 Uhr, kam es in der Innenstadt zu einem Wohnungsbrand. Eine Anruferin meldete gegen 07 Uhr ein Feuer in einer Wohnung eines Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße. Wie sich im Laufe des Feuerwehreinsatzes herausstellte, beschränkte sich der Brand auf ein einzelnes Zimmer.

Die Bewohner der Brandwohnung konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden vorüber gehend im nahen Rathaus der Stadt Wiesbaden untergebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar, die übrigen Hausbewohner konnten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen zurückkehren.

Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Wiesbaden, August-Wolff-Straße, 06.02.2024, 16:15 Uhr

(pj) Ein falscher Handwerker verschaffte sich am Dienstag Zugang zu der Wohnung eines lebensälteren Herrn und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Am frühen Abend klingelte in Wiesbaden in der August-Wolff-Straße ein Mann, der sich als Handwerker ausgab.

Unter dem Vorwand die Wasserleitungen prüfen zu müssen, konnte er den 95- jährigen überzeugen, ihn in seine Wohnung einzulassen.

Der falsche Handwerker führte in Anwesenheit des Bewohners die Überprüfung der Wasserhähne durch. Vermutlich durch die noch offenstehende Wohnungseingangstür drang währenddessen ein weiterer Täter in die Wohnung ein, der diese nach Wertgegenständen durchsuchte.

Der falsche Handwerker wurde als 185 cm groß, mit kräftiger Statur, dunklen Haaren und Bart beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil mit roten Applikationen und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kripo unter 0611/345-0 entgegen.

Gestohlene Fische

Wiesbaden, 06.02.2024, 02 Uhr

(pj) Aus dem Lager eines Restaurants wurden durch unbekannte Täter Fische gestohlen. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich zwei noch unbekannte Fischdiebe Zugang zu dem Lagerraum eines Wiesbadeners Restaurants in der Wellritzstraße. Mit Gewalt öffneten sie das Zugangstor des Lagerraums und entwendeten aus einer Tiefkühltruhe eine erhebliche Menge Fisch.

Die beiden Täter waren männlich, der Erste hatte lange dunkle Haare, einen Oberlippenbart, trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke sowie einen Rucksack. Der zweite Täter hatte einen Dreitagebart, trug eine schwarze Base-Cap, einen beigen Pullover sowie eine dunkle Jacke.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 / 345-0 entgegen.

Diebstahl von PKW-Teilen

Wiesbaden, Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, 06.02.2024, 17:00 Uhr bis 07.02.2024, 07:00 Uhr

(pj) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte das Lenkrad eines geparkten BMW. Bei dem in Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, geparkten 1er BMW wurde in den Nachtstunden das Lenkrad entwendet. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Schlangenbad-Wambach, Obergasse, Montag, 05.02.2024 bis Dienstag, 06.02.2024, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag knackten Unbekannte im Schlangenbader Ortsteil Wambach einen Zigarettenautomaten. Den Spuren am Tatort zufolge suchten die Täter den in der Obergasse aufgestellten Automaten auf und bearbeiteten diesen mit verschiedenen Werkzeugen, bis er letztlich geöffnet werden konnte. Bei ihrer Tathandlung beschädigten sie auch einen angrenzenden Zaun. Aus dem Inneren des Automaten nahmen sie mehrere Zigarettenpackungen an sich und flüchteten anschließend.

Noch vor der Tat hatten die Diebe eine in unmittelbarer Nähe befindliche Laterne, mutmaßlich um den Tatort abzudunkeln, beschädigt. Bei der Tat samt Vorbereitungshandlung entstand ein Gesamtschaden von rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Holzdiebe unterwegs

Eltville am Rhein, Wiesweg, Festgestellt: Sonntag, 04.02.2024, 17:00 Uhr

(fh)In den letzten Tagen beziehungsweise Wochen haben Diebe in Eltville eine große Anzahl von Brennholz entwendet. Der genaue Tatzeitraum des Diebstahls, welcher erst am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, lässt sich aktuell nicht näher eingrenzen. Derzeit ist aber bekannt, dass die Täter ein umzäuntes Grundstück in der Verlängerung des Wieswegs aufsuchten und von diesem rund sieben Kubikmeter geschnittenes Brennholz entwendeten. Hierfür müssen die Diebe ein entsprechend transportfähiges Fahrzeug verwendet haben.

Denkbar ist auch, dass sie das Gelände zu verschiedenen Zeitpunkten aufsuchten und jeweils einen Teil des Holzes mitgehen ließen. Die Polizei in Eltville ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen – Drei Verletzte

Idstein, Höhe Auffahrt zur A3, Dienstag, 06.02.2024, 08:36 Uhr

(fh)Bei einem Unfall in Idstein wurden am Dienstagmorgen drei Beteiligte in zwei Fahrzeugen verletzt. Um 08:36 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Bad Camberg mit seinem Iveco-Transporter die Bundesstraße 375 von Eschenhahn nach Idstein. In seinem Fahrzeug befand sich auch sein 36-jähriger Beifahrer.

Zeitgleich beabsichtigte eine 38 Jahre alte Frau aus Usingen, welche mit ihrem VW Polo in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, nach links auf die Auffahrt zur A3 abzubiegen. Dabei übersah sie jedoch den Transporter und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision wurden alle drei Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In der Summe entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Unfallflucht

Rüdesheim am Rhein, Dienstag 06.02.2024, 07:30-16:15 Uhr

(fh)Am Dienstag ereignete sich in Rüdesheim eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei jetzt Zeuginnen oder Zeugen sucht. Zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr parkte eine weiße Mercedes A-Klasse am Fahrbahnrand des Kieseler Weg. In diesem Zeitraum stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck des Benz und fuhr einfach davon.

Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Da bislang keine Hinweise zu dem Fahrer oder der Fahrerin vorliegen, bittet die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

