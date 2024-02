Fahrzeugbrand sorgt für mehrstündige Vollsperrung

Bad Homburg/B456 (Saalburgchaussee), Dienstag 06.02.2024, 14.40 Uhr

(da)Wegen eines Fahrzeugbrandes musste die Saalburgchaussee (Bundesstraße 456) am Dienstagnachmittag für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 14.40 Uhr waren Polizei und Rettungsleitstelle darüber informiert worden, dass kurz vor dem Ortseingang Bad Homburg ein Pkw in Brand geraten war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Möglicherweise durch einen technischen Defekt geriet das Fahrzeug, ein schwarzer Mercedes, in Brand.

Während der Löscharbeiten sowie der Bergung des Mercedes musste die B456 in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sperrung konnte dann gegen 17.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Im Zuge der Sperrung kam es zu einem Rückstau. In diesem ereignete sich ein Auffahrunfall, bei dem sich 2 Personen leicht verletzten. Ein 86-jähriger Mann hatte mit seinem Ford aus Richtung Usingen kommend das Stauende übersehen und fuhr auf einen 35-jährigen Mann in seinem Mercedes auf. Beide Beteiligten wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 5.000€. Auch der hierbei involvierte Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden.

Leicht Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Kronberg, Steinbacher Straße, Dienstag, 06.02.2024, 07.45 Uhr

(da)Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist am Dienstagmorgen in Kronberg eine Fahrerin leicht verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW die Steinbacher Straße. In Höhe der Industriestraße wollte er nach links in ebendiese abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Ford einer 46-Jährigen, der auf der Steinbacher Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 46-Jährige leicht und wurde im Rahmen der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5.000 Euro.

Einbruch in Schönberg

Kronberg, Schönberg, Im Brühl, Donnerstag, 01.02.2024, 11 Uhr bis Freitag, 02.02.2024, 12 Uhr

(da)Am Dienstag wurde ein Einbruch im Kronberger Stadtteil Schönberg angezeigt. Nach ersten Ermittlungen suchten die Einbrecher zwischen Donnerstag- und Freitagmittag ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Brühl“ auf. Dort verschafften sie sich unberechtigt Zutritt zu den Kellerräumen und entwendeten diverse Gartengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Mit dieser Beute verschwanden sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 06.02.2024, 10.30 Uhr

(da)Am Dienstagvormittag wurde in Bad Homburg eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Lastwagen leicht verletzt. Die 54-Jährige war gegen 10.30 Uhr in der Fußgängerzone der Louisenstraße unterwegs. Dort fuhr ihr nach ersten Erkenntnissen ein weißer Ford Transit über den Fuß. Der genaue Unfallhergang bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen. Die 54-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand kein Schaden.

