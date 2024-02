Kaiserslautern: Ausstellung „BlauRotGelb“ ab 16. Februar 2024

Kaiserslautern – Die Volkshochschule Kaiserslautern lädt zur nächsten Ausstellungseröffnung am Freitag, 16. Februar, um 18 Uhr in ihren Räumen ein. Nach „Beads and Layers“ des Streetart-Künstlers TTF sind jetzt Werke mehrerer Künstlerinnen und Künstler zu sehen, die im Künstlerhaus des Schermerhofs in Erfenbach arbeiten. Der alte, renovierungsbedürftige Bauernhof wurde dank eines Kultur-Visionärs zum kulturellen Zentrum des Kaiserslauterer Stadtteils und zur Heimat von aktuell sechs Künstlern.

Am Anfang ist die Leinwand weiß, für jeden und jede der abstrakt, naiv, expressionistisch, figurativ, illustrativ oder digital Malenden. Alle haben einen ganz persönlichen Weg, um zum Ergebnis zu gelangen. Was beschäftigt? Was wird umgesetzt? Was wird mitgeteilt?

Die Ausstellung gibt einen Überblick über das kreative Schaffen der Malenden des Künstlerhauses, die das Publikum dazu einladen, die unterschiedlichen Stile und Techniken, faszinierende Bilderwelten und spannende Geschichten zu entdecken. Ausgestellt werden Werke von Jacqueline Stortz, Charlotte Wunderlich-Haehn, Helge Ebling, Jürgen Knies-Boulesteix und Volker Müller.