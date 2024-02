Seniorin die Handtasche entrissen

Schwalbach am Taunus (ots)-(jn) – Am späten Dienstag 06.02.2024 gegen 22 Uhr, ist einer 72-jährigen Frau aus Schwalbach die Handtasche von einem jugendlichen Trio gewaltsam gestohlen worden. Den Dreien gelang mit einer roten Ledertasche unerkannt die Flucht. Gegen 22 Uhr ist die Geschädigte im Bereich des Niederhöchstädter Pfades von den Tätern angesprochen worden, nachdem ihr diese vom Niederhöchstädter Bahnhof aus hinterher gelaufen waren.

Am Tatort erkundigten sich die 16-18 Jahre alten Jugendlichen zunächst nach dem Weg, als einer der Seniorin die Handtasche aus der Hand riss und gemeinsam mit den 2 weiteren Tätern in Richtung „Am Schollengarten“ davon rannte. Bei der Beute handelt es sich um eine rote Ledertasche mit einem Portemonnaie, in welchem Ausweispapiere sowie Bargeld waren. Die 72-Jährige stürzte und zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu.

Täterbeschreibung:

Das Trio sprach gutes Deutsch mit einem unbekannten Akzent, war von südländischem Aussehen und mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat. Diese werden unter 06196/2073-0 entgegen genommen.

Einbruch in Wohnung

Hofheim/Marxheim, Dienstag 06.02.2024, 18.20-23.50 Uhr.

(jn)Einbrecher haben bei einem Wohnungseinbruch am Dienstagabend in Hofheim keine Beute gemacht. Den Angaben des Geschädigten nach betraten die Täter zwischen 18.20 Uhr und 23.50 Uhr das Zweiparteienhaus in der Kreuzgartenstraße und hebelten die Wohnungstür im Erdgeschoss auf, wobei ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro entstand.

Derzeit ist noch unklar, ob der oder die Kriminellen die Wohnung betraten oder bereits zuvor von einem weiteren Vorgehen absahen. Gestohlen wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196/2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Versuchter Einbruch in Bar

Kriftel, Mittwoch 07.02.2024, 02.44 Uhr.

(jn)Um 2.44 Uhr haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht versucht, in eine Bar in der Mainstraße in Kriftel einzubrechen. Zur angegebenen Uhrzeit zerschlugen die Täter ein Fenster neben der Eingangstür, durch welches sie in die Räumlichkeiten eindringen wollten. Aus bis dato unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort.

Zeugen, die durch das Einschlagen des Fenster aufmerksam geworden waren, verständigten die Polizei. Diese konnte bei einer Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen und nahm die Anzeige am Tatort auf. Der Sachschaden wird mit 600 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter 06196/2073-0 erbeten.

Auto geöffnet und Gartengeräte gestohlen

Hattersheim, Montag 05.02.2024, 23.10 Uhr bis Dienstag 06.02.2024, 12 Uhr.

(jn)In der Nacht zum Dienstag wurden aus einem in Hattersheim geparkten Citroen Jumpy Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Das Fahrzeug parkte zwischen Montag, 23.10 Uhr und Dienstag, 12 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße.

Dort öffneten Langfinger den Wagen auf unbekannte Art und Weise, ohne dabei einen Schaden zu verursachen, und entwendeten zwei Laubbläser und Treibstoff. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196/2073-0 entgegen.

Automat aufgebrochen und Beute gemacht,

Flörsheim, Dienstag, 06.02.2024, 08-15.45 Uhr.

(jn)Am helllichten Tag haben unbekannte Täter in Flörsheim einen Spielzeug- und Kaugummiautomaten aufgebrochen und einen dreistelligen Gesamtschaden verursacht. Zwischen 8 Uhr und 15.45 Uhr öffneten die Täter den Automaten in der Eisenbahnstraße gewaltsam, entwendeten Ware sowie Geld und flüchteten unerkannt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf wenige Hundert Euro belaufen. Hinweise werden von der Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0 erbeten.

Nach Unfall mit Vorfahrtsverstoß geflüchtet

Hattersheim/Okriftel, Dienstag, 06.02.2024, 09.09 Uhr.

(jn)Am Dienstagmorgen kam es in Hattersheim-Okriftel zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, wobei der Unfallverursacher nach der Kollision einfach weiterfuhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach weiteren Zeugen. Um 9.09 Uhr befuhr ein 74-jähriger Hofheimer die Rossertstraße in Fahrtrichtung Landesstraße 3006. Zeitgleich beabsichtige ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Erlenstraße auf die Rossertstraße aufzufahren. Hierbei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt des 74-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro zu kümmern oder den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, setzte die Person am Steuer ihre Fahrt fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV mit „HG“ Kennzeichen gehandelt haben. Die unbekannte Person sowie Hinweisgeber melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

