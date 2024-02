Brand auf Balkon

Bad Camberg (otgs)-(wie) – Von Dienstag auf Mittwoch 07.02.2024 gegen Mitternacht, ist es in Bad Camberg zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Ein 22-Jähriger wurde in seinem Zimmer in der Robert-Koch-Straße gegen Mitternacht von einem Knall geweckt. Als er nach der Ursache suchte, entdeckte er Feuer auf dem Balkon des Einfamilienhauses und weckte den Rest der Familie, welche sich daraufhin ins Freie rettete. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf den Rest des Hauses verhindern.

Offenbar war eine selbstgebaute Sitzgruppe auf dem Balkon in Flammen aufgegangen und die Hitze hatte die Fenster bersten lassen. Eine Zigarette vor dem Schlafengehen auf dem Balkon erscheint als die plausibelste Ursache für den Brand, der einen Schaden von circa 50.000 EUR an dem Gebäude verursachte. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Camberg, Würges und Erbach sowie das THW. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Medizinischer Notfall verursacht Unfall

Hadamar (ots)-(wie) – Am Dienstag 06.02.2024 gegen 21.15 Uhr,kam es in Hadamar zu einem Verkehrsunfall nach einem Notfall eines Fahrers. Der 74-Jährige befuhr mit einem VW die Mainzer Landstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Elz. Hierbei verschlechterte sich sein Gesundheitszustand plötzlich rapide und der Mann verlor die Kontrolle über den Pkw.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem geparkten Audi und beschädigte noch eine Mauer. Das Notfallsystem des VW verständigte die Rettungskräfte, welche den 74-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus brachten.

Der VW musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 EUR.

Pkw gestohlen

Limburg-Dietkirchen, Montag 05.02.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag 06.02.2024, 08 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Limburg ein hochwertiger Pkw gestohlen worden. Eine 35-Jährige hatte den grauen Mercedes GLC 220 D in der Schlesierstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Unbekannte Täter näherten sich dem Fahrzeug im Schutze der Dunkelheit und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise. Anschließend flüchteten die Diebe mit dem Mercedes im Wert von circa 50.000 EUR in Richtung Herborn. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wem ist im Laufe der Nacht der Mercedes mit dem Kennzeichen LM-F 517 aufgefallen?

Love-Scamming Betrüger machen Beute

Limburg/Internet, September 2023 bis Februar 2024

(wie) Zu Beginn der Woche wurden der Kriminalpolizei bereits zwei Fälle von Love-Scamming im Landkreis bekannt. Eine Frau und ein Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg sind in den letzten Monaten Opfer von dreisten Betrügern geworden, die mit den Gefühlen der beiden gespielt und ihre Hilfsbereitschaft gnadenlos ausgenutzt haben. In beiden Fällen kam es zu einem Kontakt über das Internet. Die Frau wurde über Instagram angeschrieben und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die Täter gaben sich als ein Schauspieler aus und gaukelten Liebe vor. So schafften sie es, die Frau zu einer Überweisung zu bewegen. Eine zweite wurde glücklicherweise von einer Bankmitarbeiterin verhindert und der Schwindel flog schließlich auf. Dem Mann erging es ähnlich, per Facebook suchten die Betrüger mit ihm Kontakt. Nachdem das Vertrauen hergestellt worden war, bewegten die Täter den Mann mit unterschiedlichen Geschichten zu mehreren Überweisungen. Als ihm nun erhebliche Zweifel an der Echtheit seiner Bekanntschaft kamen, waren bereits mehrere Tausend Euro unwiederbringlich dahin.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und rät: Seien Sie bei Kontaktaufnahmen über das Internet vorsichtig. Vor allem in der digitalen Welt sind viele Betrüger unterwegs. Diese verstehen es, mit der Hoffnung der Menschen zu spielen und dann deren Hilfsbereitschaft auszunutzen. Lassen Sie sich nicht zu Überweisungen oder Geldübergaben an Unbekannte hinreißen! Sprechen Sie mit Personen Ihres Vertrauens, im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei. Niemand, der Gutes im Schilde führt, verlangt kurz nach dem Kennenlernen Geld von Ihnen!

Einbruch in Garage

Runkel-Wirbelau, Freitag 02.02.2024, 17 Uhr bis Mittwoch 07.02.2024, 07:50 Uhr

(wie) In den letzten Tagen sind Unbekannte in eine Doppelgarage in der Gartenstraße in Wirbelau eingestiegen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. Ein 36-Jähriger bemerkte am Mittwochmorgen, dass in seine Garage eingebrochen worden war. Zuletzt hatte er am Freitagnachmittag in der Garage nachgesehen.

Offenbar hatten Unbekannte die steile Auffahrt zu der Doppelgarage betreten und eins der Tore mit Gewalt geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher dann ein Yamaha-Motorrad, ein E-Bike der Marke „HIBIKE“ und einen Canondale-Mountainbike.

Wie die Zweiräder im Wert von insgesamt circa 10.000 EUR abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbruchsversuch verhindert

Beselich-Schupbach, Dienstag, 06.02.2024, 20:10 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat ein Einbrecher versucht in ein Haus in Schupbach einzudringen, er wurde von der Bewohnerin verscheucht. Die 79-Jährige befand sich im Obergeschoss ihres Hauses in der Straße „Burggraben“, als sie ungewöhnlichen Lärm an der Haustür vernahm. Ein Unbekannter versuchte die Haustür aufzuhebeln und schaffte es mit massiver Gewaltanwendung diese zu öffnen.

Als die Bewohnerin das Licht einschaltete, um im Erdgeschoss nachzusehen, ergriff der Täter die Flucht. Er entkam unerkannt und hinterließ Schaden an der Eingangstür. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

