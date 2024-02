Zigarettenautomat aufgebrochen

Weingarten (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße in Weingarten aufgebrochen. Der Automat wurde hierdurch stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Rheinzabern (ots) – Am Morgen des 07.02.2024, gegen 00:02 Uhr wurde im Rahmen einer Kontrollstelle eine 30-jährige Autofahrerin kontrolliert. Die kontrollierenden Beamten stellten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kandel (ots) – Am 06.02.2024 gegen 15:35 Uhr wurde ein 20-jähriger Autofahrer in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte dies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Verkehrskontrollen

Wörth/Kandel (ots) – Im Laufe des gestrigen Tages, 06.02.2024 wurden im Bereich Wörth und Kandel Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verstöße verschiedenster Art festgestellt und geahndet werden. Unter anderem hatten die Verkehrsteilnehmer ihre Ladung nicht richtig gesichert oder fuhren ohne angelegten Sicherheitsgurt.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.