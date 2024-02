Mit Pfefferspray leicht verletzt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 gegen 18:30 Uhr, gerieten ein 40-Jähriger und ein 27-Jähriger aufgrund der Parksituation in der Bismarckstraße in Streit. Unmittelbar nach der verbalen Auseinandersetzung wurden beide Männer von einer bislang unbekannten Person mit Pfefferspray besprüht. Sie wurden hierdurch leicht verletzt.

Beide haben weder gesehen, wer diese Person war, noch woher sie kam und in welche Richtung sie flüchtete. Der 40-Jährige und der 27-Jährige wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Angaben zu der Unbekannten Person machen? Wer hat z.B. gesehen, woher diese kam oder in welche Richtung sie flüchtete? Wir bitten Sie: Wenn Sie etwas beobachtet haben, wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

59-Jährige beleidigt und bedroht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Eine 59-Jährige, die am 06.02.2024 gegen 12:40 Uhr, mit ihrem Hund in der Wredestraße spazieren ging, wurde hierbei von einem fremden Mann angesprochen. Grundlos begann der Mann sie zu beleidigen und Drohungen auszusprechen. Danach zog er in Richtung Dammstraße weiter.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 160cm groß, schlank, dunkelhäutig, etwa 30-40 Jahre alt, er trug einen Anglerhut.

Sie können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Anhaltesignale missachtet, Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (07.02.2024. 01:10 Uhr) führten Polizeikräfte in der Hohenzollernstraße eine Verkehrskontrolle durch, als der Fahrer eines VW Sharans mit hoher Geschwindigkeit an der Kontrollörtlichkeit vorbeifuhr. Die Polizeibeamten versuchten den Fahrer zu kontrollieren Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und setzte die Fahrt in Richtung Sternstraße fort.

Die Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf, welche wenig später in der Sternstraße endete, nachdem das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und ein Gebüsch gefahren war. Als die Polizeikräfte wenige Augenblicke später an der Örtlichkeit ankamen, war ein 23-Jähriger gerade aus dem Fahrzeug gestiegen und im Begriff, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Dieser konnte durch die Polizeikräfte gestoppt werden.

Neben ihm befanden sich noch ein 20- und ein 21-Jähriger im Fahrzeug. Alle drei Personen waren alkoholisiert und bestritten, das Fahrzeug geführt zu haben. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug sichergestellt und alle drei Beteiligten zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden.

Die Polizei ermittelt nun den Fahrzeugführer und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Jugendzentrum – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zwischen Montagabend (05.02.2024), 18 Uhr und Dienstagmorgen (06.02.2024) 06 Uhr, brachen Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Straße Am Brückelgraben ein und entwendeten eine Spielekonsole. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Seitenspiegel abgetreten

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Durch eine unbekannte Person wurde in der Kaiser-Wilhelm-Straße zwischen Freitag (02.02.2024, 19 Uhr) und Montag (05.02.2024, 05:30 Uhr) der Seitenspiegel eines parkenden Hyundai abgetreten. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl mit Waffen

Ludwigshafen (ots) – Diverse Kosmetikartikel stahl gestern Abend (06.02.2024, 19:30 Uhr) eine 61-Jährige in einer Drogerie in der Rheingalerie. Sie wurde nach Verlassen des Kassenbereichs angesprochen und in das Mitarbeiterbüro verbracht und dort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da die 61-Jährige ein Klappmesser sowie ein Multitool bei sich hatte, wird sie sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.

Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Abend des 06.02.2024 führte die PI 2 Ludwigshafen Gaststättenkontrollen sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Bei den Kontrollen vollstreckten die eingesetzten Polizeikräfte 18 Haftbefehle, erfassten sieben Strafanzeigen (drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz, eine Strafanzeige wegen Hehlerei und eine Strafanzeige wegen Verdachts des illegalen Glücksspiels) sowie vier Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen. Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände in der Maudacher Straße missachtete ein 42-jähriger VW-Fahrer am 06.02.2024, gegen 15:50 Uhr, die Vorfahrt einer 39-jährigen Alfa-Romeo-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurde die 39-Jährige leicht verletzt.

Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Bei Kontrolle geflüchtet

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Donnerstag 06.02.2024 gegen 16:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße den 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Während der Kontrolle nutzte der 18-Jährige einen günstigen Moment und flüchtete zu Fuß in Richtung Gräfenaustraße. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt und in der Gräfenaustraße gestoppt werden.

Bei der Festnahme wurden ein Polizeibeamter sowie der 18-Jährige leicht verletzt. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnten geringe Mengen Haschisch und Marihuana aufgefunden werden. Weiterhin konnte Hinweise erlangt werden, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er aus der Maßnahme entlassen.