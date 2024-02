Landau: Die Polizei-News

Verkehrsstraftaten im Stadtgebiet

Landau (ots) – Innerhalb von drei Stunden mussten am Abend des 06.02.2024 drei Fahrzeugführer wegen Verkehrsstraftaten beanzeigt werden. Gegen 21:15 Uhr wurde ein 42-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der August-Croissant-Straße in Landau einer Kontrolle unterzogen. Er hatte die Drossel entfernt, über eine Fahrerlaubnis verfügte er nicht. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Gegen 23:30 Uhr wurde in der Weißenburger Straße ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Auffallerscheinungen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, konnten festgestellt werden. Ein Vortest reagierte positiv auf diverse verbotene Stoffgruppen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Kurz nach Mitternacht wurde ebenfalls in der Weißenburger Straße ein 41-jähriger Motorradfahrer kontrolliert. Auch hier konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, der Konsum von Betäubungsmitteln wenige Stunden zuvor wurde eingeräumt. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. In allen drei Fällen wurde zudem die Führerscheinstelle informiert.

Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

Landau (ots) – Am 06.02.2024 wurde am Vormittag durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. In einem Zeitraum von einer mussten drei Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie nicht angeschnallt waren. 13 weitere Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten.

Hier steht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg im Raum. Außerdem wurden zwei Mängelberichte wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und fehlender Papiere ausgestellt.

Kabeldiebstahl

Landau (ots) – In einem Zeitraum vom 02.02.24 – 05.02.24 entwendeten unbekannte Täter diverse Kabel von einem Firmengelände in der Landkommissärstraße in Landau. Auf das Gelände gelangten diese durch Herunterdrücken eines Zauns.

Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.