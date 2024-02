Auffällige Fahrweise

A65/Edesheim (ots) – Gesundheitliche Beeinträchtigungen dürften die Ursache für einen in Schlangenlinien fahrenden LKW am Dienstagmittag, 06.02.2024, 16 Uhr, auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gewesen sein. Mehrerer Autofahrer meldeten sich über Notruf und teilten diese Gefahrensituation mit.

Eine Streife konnte den Sattelzug auf die Raststätte „Pfälzer Weinstraße Ost“ lotsen und den Fahrer kontrollieren. Wegen seiner gesundheitlichen Verfassung musste der 66 Jahre alter Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Verkehrssituation gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Brand Recyclingbetrieb Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am heutigen Morgen gegen 06:34 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb im Industriering in Edenkoben. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht zu beziffern. Ein Brandgutachter wurde beauftragt. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.