Exhibitionist vor Supermarkt

Mainz-Mombach (ots) – Am Dienstag 06.02.2024, 20:14 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Rheinallee, um Hinweise zu einem Exhibitionisten zu geben. Der besagte Mann war aufgefallen, weil er durch einen Notausgang den Markt verlassen wollte. Seitens des Mitarbeiters entstand der Eindruck, dass der Mann etwas gestohlen haben könnte. Er flüchtete durch den Hauptausgang des Gebäudes, wo er von einem Passanten aufgehalten wurde.

Auf Ansprache äußerte der Mann, dass er nichts gestohlen hätte und öffnete seine Jacke. Zeitglich zog er seine Hose nach unten entblößte dabei seinen Unterleib. Er machte eine anzügliche Bewegung mit seiner Hüfte, was neben dem Passanten auch von zwei ca 5-jährigen Mädchen und deren Müttern gesehen wurde. Im Anschluss fuhr er mit einem Pkw weg.

Personenbeschreibung des Exhibitionisten:

ca 25 Jahre alter Mann; 1,85-1,90 m groß; schlanke Figur; schwarze mittellange Haare; trug eine schwarze Jogginghose sowie eine rote Bomberjacke in Lack-Optik mit schwarzer Rückenaufschrift „Hugo“.

Wer Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Steinewerfer auf der BAB 63

A63/Marnheim (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gegen 19:15 Uhr gemeldet, dass es soeben zu einem Wurf eines Steins auf die BAB 63 gekommen sei. Das ganze geschah auf der Autobahnbrücke vor der Anschlussstelle Kirchheimbolanden in Fahrtrichtung Mainz, an der Gemarkung Marnheim. An dieser Stelle führt die L401 über die BAB 63. Nach dem Wurf des Steins wurden durch eine Zeugin noch 3 Personen auf der Brücke wahrgenommen, die jedoch in unbekannte Richtung weggelaufen sind. E

Eine genaue Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Glücklicherweise wurde durch den Wurf des Steins niemand verletzt oder gefährdet. Durch die eingesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass es sich um einen massiven Granitstein (ca. 12kg) handelte. Dieser hätte bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug wohl verheerende Auswirkungen gehabt. Zeugen und oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06701-9190 bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.

Mann nach Herzstillstand erfolgreich reanimiert

Mainz (ots) – Am 06.02.2024 wurde um 20:50 Uhr, der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz mitgeteilt, dass sich auf dem Bahnsteig 6/8 eine leblose Person befindet. Die Streifenbeamten erreichten umgehend die Örtlichkeit und fanden einen 64-jährige Mann vor, der über keinerlei Vitalzeichen verfügte.

Auch eine zufällig vor Ort anwesende Ärztin unterstützte die Beamten bei der Ersten Hilfe. Der Mann wurde, auch mittels eines Defibrillators, reanimiert bis der verständigte Rettungswagen eintraf und den Patienten in die Uniklinik verbrachte.

Aufgrund der Vielzahl der Reisenden und Fußballfans auf dem Bahnsteig wurden Sichtschutzwände aufgestellt. Leider wurde der Einsatz durch einige Schaulustige erschwert. Im Nachgang wurde mitgeteilt, dass der 64-Jährige erfolgreich reanimiert wurde und auch wieder ansprechbar sei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbruch in Kiosk

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montag 05.02.2024 gegen 02:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk im Kaiser-Wilhelm-Ring in Mainz. Ein unbekannter Täter schlug die Fensterscheibe des Ladens ein, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendete er Tabakwaren im Wert von ca 5,000 EUR und flüchtete mit einer Sport-Umhängetasche samt Diebesgut in Richtung Mainzer Hauptbahnhof.

Wer am 05.02.2024, 02:20 – 02:30 Uhr eine verdächtige Person mit Sporttasche im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Rings gesehen hat oder sonstige Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Mainz-Mombach (ots) – Am gestrigen Abend meldete ein aufmerksamer Zeuge einen auffälligen Mann, welcher gerade im Begriff war, vom Parkplatz eines Supermarktes in der Rheinallee zu fahren. Der 25-jährige Zeuge hatte unmittelbar zuvor gesehen, wie der Fahrer schwankend in sein Fahrzeug stieg und fuhr ihm in Richtung Hauptstraße hinterher. Er vermutete, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Obwohl er das Fahrzeug schließlich aus den Augen verlor, teilte er alles der Polizei mit.

Das Fahrzeug samt Fahrer konnte wenig später an einem Kiosk in der Hauptstraße angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bestätigte sich der Verdacht des Zeugen. Der 45-jährige Autofahrer aus Mainz muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Nach Ladendiebstahl greift Mann Polizisten an

Mainz (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 bat ein Mitarbeiter eines Supermarktes nach einem Ladendiebstahl die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz um Unterstützung. Ein 24-jähriger Deutscher hatte versucht eine Flasche Alkohol zu stehlen und wurde dabei von dem Ladendetektiv beobachtet. Während der Personalienfeststellung des Mannes griff dieser einen Bundespolizisten an und leistete Widerstand.

Der 24-jährige Deutsche wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Der Mann verhielt sich weiterhin sehr aggressiv und versuchte die eingesetzten Beamten zu Treten und zu Beißen. Während der Maßnahme beleidigte er die Polizisten mehrfach. Da der Deutsche augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und angab Kokain konsumiert zu haben, wurde ein RTW verständigt.

Als der Rettungsdienst eintraf, verlor der Deutsche kurzzeitig das Bewusstsein. Nach der Behandlung verweigerte der Mann die Mitnahme in ein Krankenhaus. Der Mann und die Bundespolizisten blieben unverletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen dem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kreis Mainz-Bingen

Brand eines Einfamilienhauses – Bewohnerin schwer verletzt

Ober-Olm (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 um 23 Uhr in der Goethestraße, kam es in den späten Abendstunden zum Brand eines Einfamilienhauses. Die 76-jährige Bewohnerin des Hauses war noch in der Lage einen Notruf bei der Feuerwehr abzusetzen. Vor Ort machte sich die Bewohnerin im 1.OG bemerkbar. Sie konnte wenig später von Einsatzkräften der Feuerwehr evakuiert und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen zu Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Mainz geführt. Die Schadenshöhe am Haus kann bisher nicht genau beziffert werden.

Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

Budenheim (ots) – Am Dienstagabend meldete sich ein Zeuge, der drei Männer an einem verdächtigen Transporter im Uhlerborner Weg beobachtet hatte. Als er die Männer ansprach, gaben diese nur ausweichend Antwort und gingen zu einem anderen geparkten Auto. Der Melder sprach sie erneut an und wurde daraufhin von einem der Männer bespuckt. Anschließend fuhren sie mit dem Auto, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, weg.

Nach Rücksprache mit dem Zeugen, hatten die Männer offenbar versucht, Dieselkraftstoff aus dem Tank des Transporters in einen Kanister zu pumpen. Dazu hatten sie mittels eines längeren Schlauchs versucht, den Kraftstoff mit dem Mund anzusaugen. Das Vorhaben misslang jedoch. Eine Überprüfung des Transporters vor Ort ergab, dass dieser als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Über Standstreifen gefahren, zu schnell und unter Drogeneinfluss

A 61/Wonnegau (ots) – Weil er nach eigenen Angaben dringend auf die Toilette musste, nutzte ein22-jähriger Fahrer eines Kurierdienst-Fahrzeugs am 7.2.2024 gegen 13:50 Uhr auf der A 61 an der Anschlussstelle Worms-Mörstadt verbotenerweise zum schnelleren Vorankommen den Pannenstreifen der Autobahn. Ein gerade hinter dem jungen Mann befindliches Zivilfahrzeug der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fuhr ebenfalls ab, da die Beamten vorhatten, den Fahrer des Kurzierfahrzeuges zu kontrollieren.

Auf der Fahrt Richtung B 9 überschritt der Fahrer dann noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit um fast 30 km/h. Bei der Kontrolle im Industriegebiet Worms-Nord gab der 22-Jährige den Beamten gegenüber dann an, dass er ein dringendes Bedürfnis habe und deshalb so gefahren sei. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann zudem fest, dass der 22-Jährige Anzeichen auf Drogenkonsum aufwies. Ein Vortest verlief positiv.

Der junge Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 22-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen, mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim