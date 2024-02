Mitarbeiter randaliert in Restaurant

Kaiserslautern (ots) – Ein Anrufer meldete der Polizei am Dienstagnachmittag einen Randalierer in einem Restaurant in der Richard-Wagner-Straße. Wie bisher bekannt ist, sollte der 31-jährige Mitarbeiter die Gaststätte verlassen, da er alkoholisiert war. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach.

Im Gegenteil: Er begab sich in den Pausenraum und verwüstete diesen. Die Polizisten trafen die Person an und kontrollierten sie. Nach Abschluss aller Maßnahmen erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis. Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung rechtfertigen. |kfa

In Rollstuhl bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 02.02.2024, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße zu einem Diebstahl. Ein 79-jähriger rollstuhlnutzender Mann wollte an der Kasse seinen Einkauf bezahlen. Als er nach seinem Geldbeutel griff, bemerkte er, dass dieser verschwunden war. Vermutlich stahl ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Jackentasche des Rentners. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0631 369-2620 um Zeugenhinweise. |pet

Mit Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einer Fußstreife fiel am Dienstagnachmittag, 6. Februar, ein 31-Jähriger in der Innenstadt auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Des Weiteren konnten drei kleine Griptütchen mit einer bräunlichen Substanz sichergestellt werden Haschisch. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cla

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024, meldete sich ein 25-Jähriger gegen 04 Uhr bei der Polizei, weil er sich Sorgen um seine Freundin mache. Da der Video-Call abrupt unterbrochen wurde und er eine Art Würgen wahrgenommen hätte. Die eingesetzte Streife traf vor dem Anwesen der Frau den Anrufer an. Nachdem die 25-Jährige weder auf das Klingeln, Klopfen und Anrufen reagierte, wurde die Wohnungstür geöffnet, weil davon auszugehen war, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand.

Nach der Notfalltüröffnung fanden die Einsatzkräfte die Frau in einem Delirium vor. Neben ihr lag ein Joint. In der Küche wurde zudem ein brauner Brocken Haschisch aufgefunden. Weitere Drogen konnten im Kühlschrank in einem Tütchen sichergestellt werden. Ein 4-jähriges Kleinkind befand sich ebenfalls in der Wohnung. Die Ermittlungen laufen, das Jugendamt ist eingeschaltet. |cla

Unfall zwischen Bus und Pkw

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der Landolfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 33-jährige Busfahrer gegen 8 Uhr von der Bundesstraße 270 in Richtung Burgherrenstraße. Im Kurvenbereich kam ihm eine 63-jährige Frau mit ihrem Volvo XC40 entgegen und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Wer den Unfall verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden |kfa

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag, 6. Februar, parkte ein 23-Jähriger, im Zeitraum von Mitternacht bis abends 17 Uhr, ordnungsgemäß sein Auto in der Tannenstraße. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem Wagen beim Vorbeifahren den geparkten VW, sodass eine Schramme an der Fahrertür entstand. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach aktuellem Stand auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer: 0631 369-2150 zu melden. |cla

Elektrowerkzeug von Baustelle entwendet

Kaiserslautern (ots) – Der Bauleiter einer Großbaustelle in der Albert-Schweitzer-Straße meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei, um einen Diebstahl anzuzeigen. Laut seiner Mitteilung wurde zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr ein Elektrotrennschleifer von der Baustelle entwendet.

Wer der Langfinger ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa