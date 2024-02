Unbekannte pumpen Milch aus Tankanhänger

Laudenbach (ots) – Am Monatg gegen 23.50 Uhr pumpte eine bislang unbekannte Täterschaft Milch aus einem Tankanhänger. Dieser war auf einem Parkplatz auf der B 3 in Höhe von Laudenbach an der Landesgrenze zu Hessen abgestellt worden. Zuvor hatte ein Anrufer gemeldet, dass dort gerade Treibstoff gestohlen werde.

Beim Eintreffen der Beamten war die Täterschaft nicht mehr anzutreffen, es stellte sich allerdings heraus, dass der Tanklaster wohl, wie vom Anrufer und vermutlich auch der Täterschaft angenommen, nicht Treibstoff sondern Milch geladen hatte, die mittlerweile auf den Parkplatz floss. Eine milchgetränkte Reifenspur verlor sich am Kreisverkehr in Richtung Laudenbach.

Hinweise zur Täterschaft oder dem Fluchtfahrzeug machte der Hinweisgeber nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Großeinsatz wegen angebranntem Essen

Bammental (ots) – Am Dienstag meldete um kurz vor 15 Uhr eine Frau der Polizei, dass aus einem Anwesen in der Hauptstraße Rauch nach außen dringt. Wie sich herausstellte war angebranntes Essen auf einem Herd die Ursache für diese Rauchentwicklung. Zu Verletzten kam es zum Glück nicht und die Flammen griffen nicht auf andere Einrichtungsgegenstände über, sodass an der Wohnung kein Schaden entstand.

Die Räumlichkeiten mussten aber aufwändig entraucht werden. Im Rahmen des Einsatzes der freiwilligen Feuerwehren aus Bammental und Wiesenbach kam es zur Sperrung der Hauptstraße, die bis 16 Uhr andauerte.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Sinsheim/Hilsbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag drang eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster in eine Garage eines Anwesens in der Straße Zum Kirschbuckel ein. Aus dieser entwendete sie ein E-Bike, ein Cyclocrossbike sowie Fahrradzubehör.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Navi-Diebstahl aus BMW

Gaiberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagmittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen in der Hauptstraße geparkten BMW ein. Aus diesem wurde das Lenkrad, ein Multifunktionsgerät sowie das Radio- und Navigationsgerät sachkundig ausgebaut.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444.

Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Schwetzingen (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 19 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Kupferkabel von einer Baustelle in der Scheffelstraße. Dabei handelte es sich um knapp 170 Meter an Starkstromkabel, welche von den unbekannten Tätern abgeschnitten und anschließend entmantelt wurden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Durch den Diebstahl entstand eine mehrtägige Verzögerung des Baubetriebs. Das Polizeirevier Schwetzingen nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Hirschberg (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr verunfallten auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe der Anschlussstelle Hirschberg drei Fahrzeuge miteinander, wodurch ein Sachschaden von mehr als 17.000 Euro entstand.

Ein 26-jähriger Ford-Fahrer erkannte das Bremsmanöver eines vorausfahrenden KIAs zu spät und fuhr diesem ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf einen Dacia geschleudert, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Verletzte gab es bei der Kollision glücklicherweise nicht. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.