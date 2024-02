Frau mit Haftbefehlen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmorgen (6. Februar) hat die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof eine mit 4 Haftbefehlen gesuchte Frau festgestellt. Die aus Gambia stammende 22-Jährige wurde gegen 04:10 Uhr am Hauptbahnhof von den Beamten kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau 4 Haftbefehle vorlagen.

Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.175 Euro hätte die Frau eine Haftstrafe abwenden können. Den Geldbetrag konnte sie jedoch nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rheinhafenstraße in Daxlanden. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe einer Balkontür ein, um in das Innere der Wohnung im 1. Obergeschoss zu gelangen.

Danach durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Östringen (ots) – Auf der Bundesstraße 292 von Östringen in Fahrtrichtung Mingolsheim kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Fiats gegen 17:30 Uhr auf der B292 in Höhe Östringen vermutlich aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes Benz einer Frau auf.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet die Autofahrerin in den Gegenverkehr und stieß dann frontal mit dem BMW eines 52-Jährigen zusammen. Der Fiat-Fahrer sowie der BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand erheblicher Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in einer Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der Fiat des vermeintlichen Unfallverursachers sowie der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.