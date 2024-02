Neustadt: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Neustadt an der Weinstraße – Am Dienstagmorgen (06.02.2024) kam es zu einer aufwendigen Rettung einer Person mit einem Feuerwehrkran und zur Vollsperrung der Friedrich-Ebert-Straße.

Gegen 08:45 Uhr forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr an. Im dritten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses kam es bei einer chronisch erkrankten Person (Adipositas) zu einem medizinischen Notfall. Nach Rücksprache mit den Rettungsteam, könnte die Person schonend und liegend aus der Wohnung transportiert werden. Daher kam eine Rettung über das Treppenhaus oder über ein Hubrettungsgerät, wegen der Adipositas Erkrankung nicht in Frage. Nach Absprache aller beteiligten Rettungskräfte wurde entschieden den Feuerwehrkran mit den Höhenrettern der Berufsfeuerfeuerwehr Mannaheim anzufordern. In der Zwischenzeit unterstützten die dort tätigen Dachdecker die Feuerwehr und bereiteten das vorhandene Baugerüst so weit vor, dass die Person über den Balkon herausgehoben werden kann. Mit einer am Kran angeschlagenen Schleifkorbtrage und angehängten Höhenretter konnte, die bereits zum Transport vorbereitete Person vom Balkon zum bereitstehenden Rettungswagen abgelassen werden. Sie kam zur weiteren medizinischen Abklärung in das naheliegende Krankenhaus. Hierbei unterstützte eine Teilmannschaft der Feuerwehr bei der Umbettung im Krankenhaus.

Der Rettungseinsatz zog viele Schaulustige und Gaffer an, um welche sich der hinzugerufene kommunale Vollzugsdienst kümmerte. Die Friedrich-Ebert-Straße war zwischen dem „Bermuda Dreieck“ und der Kirchstraße voll gesperrt.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst mit Notarzt, die Feuerwehr Neustadt, die Berufsfeuerwehr Mannheim und der kommunale Vollzugsdienst.