Festnahme nach tätlichem Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter

Fulda (ots) – Der Polizei Fulda gelang am Samstagabend 03.02.2024, die Festnahme eines 31-jährigen Mannes, nachdem dieser unter anderem die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen hatte. Gegen 19.30 Uhr meldeten sich Rettungsdienstmitarbeiter, die gerade bei einem Einsatz in der Moselstraße waren, bei der Polizei und baten dringend um Unterstützung. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte dort eine zunächst unbekannte männliche Person in einen Rettungswagen geschaut, während die Besatzung im Inneren einen Patienten behandelte.

Der Mann wurde angesprochen, woraufhin er einen Rettungssanitäter sofort beleidigte, verbal bedrohte und nach ihm trat. Glücklicherweise verfehlte der Tritt den Sanitäter, welcher sich sodann in das Fahrzeug flüchtete. Anschließend beschädigte der Mann den Rettungswagen, ein Funkgerät und stahl Arbeitsmaterial.

Noch bevor die Polizeistreife in der Moselstraße eintraf, flüchtete der 31-Jährige in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 20.25 Uhr erreichte die Polizei dann ein weiterer Notruf aus der Adalbert-Stifter-Straße. Dort randalierte nach derzeitigen Erkenntnissen eine männliche Person vor einem Haus. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um den gesuchten 31-Jährigen handelte. Der Mann schlug mit einer zuvor aus dem Rettungswagen gestohlenen Taschenlampe gegen ein Fenster und beleidigte und bedrohte den Bewohner. Danach verließ der Mann den Tatort, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Im Zuge der Ermittlungen hatten sich mittlerweile Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des 31-Jährigen ergeben. Beamte trafen ihn kurze Zeit später in einer Wohnung in Fulda an und nahmen den zunächst unkooperativen 31-Jährigen nach der Androhung eines DEIG-Einsatzes (Distanzelektroimpulsgeräts) widerstandslos fest. Er wurde im Anschluss aufgrund seines offensichtlichen psychischen Ausnahmezustands in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Fulda ermittelt nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, der Beleidigung, der Bedrohung und des Diebstahls gegen den Mann.

Verkehrsrowdy gestoppt

Fulda (ots) – Beamten der Polizei Fulda fiel am Montagabend (05.02.), gegen 21.10 Uhr, ein E-Scooter in der Petersberger Straße auf, der ohne notwendiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Streife wollte den Fahrer und das Fahrzeug daraufhin kontrollieren. Als dieser die Beamten bemerkte, flüchtete er in Richtung Petersberg. Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Verkehrsteilnehmers auf, der mittlerweile mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Vom Heinrich-Heine-Weg befuhr der Scooter-Fahrer einen Fußweg in Richtung der Straße „Am Pfaffenpfad“, verlor aufgrund der dortigen Treppen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der Fahrer setzte sodann seine Flucht zu Fuß fort. Den Beamten gelang kurz danach in unmittelbarer Nähe die Festnahme des 40-Jährigen, der sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt hatte. Da sich in der Folge der Verdacht ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

In diesem Zusammenhang werden mögliche von der Fahrweise Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schussabgabe auf Lkw – Zeugenaufruf

Niederaula/Hünfeld (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen o8.40 Uhr, hat nach derzeitigen Erkenntnissen eine bislang unbekannte Person mittels eines unbekannten Geschosses auf einen auf der Überholspur befindlichen Lkw geschossen. Der betroffene Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Fulda und die Kriminalpolizei Bad Hersfeld führen die entsprechenden Ermittlungen und bitten nun erneut um Zeugenhinweise.

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, sucht die Polizei nach einem blauen Sattelzug, der am 23. Januar, in der Zeit von 07.30 bis 09.20 Uhr, auf dem rechten Fahrstreifen der A7, zwischen der Raststätte Großenmoor und der Abfahrt Niederaula, in Fahrtrichtung Nord, im Stau stand. Die Weiterfahrt erfolgte offensichtlich in Fahrtrichtung Kassel/A7. Bei der Zugmaschine handelt es sich um einen blauen Mercedes Actros, mit Standard-Seitenspiegeln.

Auf der Fahrerseite ist ein silberner Zusatztank mit integrierter Trittstufen verbaut. An der Fahrertür ist ein weißes Speditionslogo aufgebracht sowie ein Emblem rechts daneben. Der blaue Sattelauflieger hat auf der Fahrerseite einen stabilen Planenaufbau mit weißem Dach, komplett ohne Beschriftung. Unter der Ladefläche befindet sich ein blauer Palettenkasten und zwischen Achse und Heck ein silberner Alukasten.

Ob der Sattelzug mit der Tat in Verbindung steht, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Hinweise zu diesem Fahrzeug bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter dem hierfür eingerichteten Hinweistelefon 06621/932333.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach (ots) – Am Montag (05.02.), gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Fiesta die Landesstraße von Wallenrod kommend in Richtung Sickendorf. Plötzlich verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kam der Wagen auf einem Feld zum Stillstand.

Bei dem Unfall verletzten sich der 18-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin schwer. Der 18-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 17-Jährige musste ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Kennzeichendiebstahl

Hauneck. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-SJ 78 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (05.02.). Im Tatzeittraum stand das Auto auf einem Parkplatz eines ehemaligen Lebensmittelmarktes in der Straße „Döllwiesen“ in Unterhaun. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Gebäude

Alheim. Am Sonntag (04.02.), zwischen 15.10 Uhr und 15.35 Uhr, wurde ein gewerbliches Gebäude in der Straße „Zum Strebelsberg“ in Heinebach zum Ziel von mindestens drei unbekannten Tätern. Die Einbrecher hebelten nach aktuellen Erkenntnissen an mehreren Türen und Fenstern und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten.

Ob sie etwas entwendeten, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Pkw

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (05.02.), gegen 3.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Straße „Unter der Stiegel“ im Ortsteil Hohe Luft einen roten Opel Corsa zu stehlen. Nach aktuellem Kenntnisstand öffnete der Unbekannte auf noch unklare Art und Weise eine Tür des Fahrzeugs und startete das Auto.

Ein Zeuge beobachtete, wie der Motor des Pkw nach wenigen Metern jedoch wieder ausging und ein Mann mit weißer Jacke fußläufig flüchtete. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

