Bedrohung und Widerstand führt zur Festnahme

Frankfurt-Nordend (ots)-(yi) – Am Dienstag 06.02.2024 gegen 01 Uhr nahmen Beamte unter massivem Widerstand einen 26-Jährigen fest, der zuvor einen 21-Jährigen bedroht hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen verfolgte der Angreifer gegen 01 Uhr eine junge Dame im Bereich der Eckenheimer Landstraße in Richtung Eschenheimer Anlage. Die 20-Jährige rief daraufhin ihren Partner zu Hilfe, auf den der Aggressor mit bedrohlichen Worten und Gesten zuging.

Die angeforderten und inzwischen eingetroffenen Streifen forderten den 26-Jährigen auf, sich auszuweisen. Dieser verweigerte die Kontrolle und versuchte sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Den Einsatzkräften gelang es, den Mann festzunehmen. Im weiteren Verlauf wehrte er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurden 4 Beamte verletzt, von denen einer seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder entlassen.

Räuberischer Diebstahl von Caipirinhadose

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ha) – Am Montag 05.02.2024, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße zu einem räuberischen Diebstahl, im Zuge dessen eine Frau zwei Securitymitarbeiter angriff. Sie wurde durch die Polizei festgenommen. Die 27-jährige Tatverdächtige ging gegen 22:35 Uhr in ein Geschäft, nahm sich eine Dose Caipirinha und lief an der Kasse vorbei, um das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen.

Den ersten Securitymitarbeiter, der sie zuvor beobachtet hatte und am Ausgang ansprach, schubste sie zu Boden. Dem Zweiten, der dazukam um seinen Kollegen zu unterstützen, schlug sie mit der Faust ins Gesicht.

Trotz der Angriffe gelang es den beiden Männern, die Frau samt ihrem Diebesgut im Wert von 2,24 Euro (inklusive Pfand) bis zum Eintreffen der Polizei, die kurz danach vor Ort war, festzuhalten. Die Beamten nahmen sie dann fest, sie muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten.

Diebstahl aus Fahrerkabine

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(lo) – Am Montag 05.02.2024, kam es in der Bleichstraße zu einem Diebstahl aus dem Führerhaus eines Lkw. Der Täter konnte festgenommen werden. Der 30-jährige Geschädigte verließ gegen 09:30 Uhr seinen Lkw. In der Zwischenzeit drang ein Täter in die Fahrerkabine ein und entwendete ein Smartphone und kabellose Kopfhörer der Marke „Apple“. Er wähnte sich in Sicherheit und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Dieb hatte jedoch nicht mit der Ortungsfunktion der Geräte gerechnet. Diese zeigte den Standort der Kopfhörer in der Kaiserstraße an. Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung konnte ein 29-jähriger Wohnsitzloser mit „Airpods“ im Bahnhofsviertel von der Polizei einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den Airpods um die zuvor entwendeten handelte. Das Smartphone war nicht mehr auffindbar. Ohne Kopfhörer ging es für den Tatverdächtigen in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Taschendiebin im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Hauptbahnhof Frankfurt haben Beamte der Bundespolizei am Montagmorgen eine 51-jährige wohnsitzlose Frau festgenommen, die am Sonntag einer Reisenden die Tasche im Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen hatte. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnte eine Streife die Frau am Montagmorgen wiedererkennen und festnehmen.

Die entwendete Tasche, in der sich lediglich persönliche Gegenstände befanden, konnte nicht mehr gefunden werden. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens blieb die 51-Jährige in Gewahrsam, um sie dem Haftrichter vorzuführen.

Quelle; Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(ta) – Am Montag 05.02.2024 kam es in einer Bar in Bockenheim zu einem Vorfall in dem ein 30-Jähriger aufgrund des Zeigens des „Hitlersgrußes“ und weiteren Äußerungen festgenommen wurde. Der stark alkoholisierte Mann hat gegen 22:00 Uhr in einer Lokalität in der Gräfstraße die anderen Gäste mit Parolen von verfassungswidrigen Organisationen und dem mehrmaligen Zeigen des Hitlergrußes belästigt.

Er konnte noch vor Ort von der Streife angetroffen werden, die sich dem Beschuldigten angenommen hat. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter Fahrer

Frankfurt-Schwanheim (ots)-(ha) – Am Montag 05.02.2024, kam es im Bereich des Schwanheimer Ufers zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 28-jähriger E-Scooterfahrer fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11:35 Uhr entgegen der Einbahnstraße die Goldsteinstraße entlang. Im Kreuzungsbereich Goldsteinstraße / Zur Waldau kam ihm dann aus einem Kurvenbereich kommend eine 61-jährige PKW Fahrerin entgegen.

Die Frau hatte nach Zeugenaussagen keine Möglichkeit zu reagieren und der Mann fuhr ungebremst gegen ihre Fahrzeugfront. Durch den Aufprall wurde er über das Fahrzeug geschleudert und prallte mit dem Kopf voran auf den Boden. Die hierbei erlittenen Verletzungen waren lebensbedrohlich, mittlerweile schwebt der Mann jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Die Fahrbahn war im Zuge der Unfallaufnahme für einige Zeit gesperrt, die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Betrug über Soziale Netzwerke

Frankfurt (ots)-(lo) -Eine 46-jährige Frau aus Frankfurt ist Opfer eines Betrugs geworden, nachdem sie im September letzten Jahres über ein soziales Netzwerk einen Mann kennengelernt hatte. Dieser gab vor, ein Pilot in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. Die Frau ließ sich von seinen Behauptungen täuschen und überwies ihm in mehreren Transaktionen bis dato insgesamt 28.500 Euro. Dies geschah, nachdem der Mann sie um finanzielle Unterstützung gebeten hatte.

Als die Geschädigte das Geld zurückforderte, verlangte der vermeintliche Hilfesuchende stattdessen noch mehr Geld von ihr. Zu diesem Zeitpunkt erkannte sie die betrügerischen Absichten und stoppte weitere Transaktionen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Betrügern, die über soziale Medien wie Facebook Kontakt zu potenziellen Opfern aufnehmen und falsche Geschichten erzählen, um an ihr Geld zu kommen.

Es ist wichtig:

keine finanziellen Transaktionen durchzuführen

keine persönlichen Informationen an unbekannte Personen weitergeben.

Einen Betrugsverdacht oder verdächtige Kontakte der Polizei zu melden

