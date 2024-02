Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Erneuter Zeugenaufruf nach Schüssen auf Wettbüro

(lei) Nach Schüssen auf ein Wettbüro in der Kennedystraße in Maintal am Donnerstag, 25.01.2024 (wir berichteten), dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und der dafür eingerichteten Sonderkommission wegen des Verdachts des versuchten Mordes an und werden weiterhin in alle Richtungen geführt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hielten sich zum Zeitpunkt der Schüsse gegen 21:40 Uhr jedoch mehrere Personen in den Räumlichkeiten des Wettbüros auf, die die Örtlichkeit nach der Tat aus bislang nicht näher bekannten Gründen verlassen und sich bis dato noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Diese unmittelbaren Tatzeugen, aber auch alle weiteren Personen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen machen können, die sich im Zeitraum von 21.00 bis 21.45 Uhr im Tatortbereich aufgehalten haben, werden deshalb dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Telefon: 06181/100-123 oder 069/8098-1234).

Fahrradfahrer wird Opfer eines Straßenraubes – Hanau/Großauheim

(jm) Ein Fahrradfahrer wurde am späten Montagabend am Mainufer Opfer eines Straßenraubes. Gegen 22.20 Uhr war der 45-Jährige mit seinem Fahrrad im Bereich der Eisenbahnbrücke am Main unterwegs, als ihm drei Männer begegneten. Ein Täter hielt ihn am Arm fest und zwang ihn zum Anhalten. Daraufhin kam es zum Gerangel und nach Angaben des Radfahrers schlugen und traten die drei Unbekannten nach ihm. Anschließend stahlen sie sein Mobiltelefon sowie Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Bei dem Raub wurde der 45-Jährige derart verletzt, dass er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Die Täter werden als 16 bis 20 Jahre alt mit dunkler Kleidung beschrieben. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Tätertrio unter 06181 100-123.

Einbrüche in Werkstatträume: Wer kann weitere Hinweise geben? – Hanau

(jm) Einbrecher waren in der Nacht zum Montag in der Dörnigheimer Straße unterwegs und drangen in zwei Werkstatträume ein. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich drei Unbekannte gegen 4.30 Uhr Zutritt zu einem Firmenraum, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend nahmen sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag mit. Im direkten Nahbereich kam es zwischen 3 und 5 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Firmenhalle. Dort hebelten drei Täter ebenfalls eine Tür auf und gelangten ins Innere.

Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Kripo Hanau bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wer sah die Baustellendiebe? – Maintal

(cb) Auf das Gelände eines Rohbaus im Alten Kesselstädter Weg (einstellige Hausnummern) drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7.15 Uhr, ein und entwendeten verschiedene Baumaterialien sowie Werkzeug. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Langfinger im Rohbau mehrere Stahltüren auf und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 06181 100-120.

Werkzeuge aus Transporter geklaut: Polizei sucht Zeugen – Steinau an der Straße

(cb) Autoknacker waren am Montagabend in Steinau an der Straße unterwegs und offensichtlich auf Werkzeug aus. Gegen 20.10 Uhr öffneten die bislang unbekannten Täter einen auf dem Feldweg (Nähe des Dreiturmwerkes) geparkten weißen VW Transporter. Die Diebe stahlen aus dem Laderaum unter anderem hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hanau nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Feuer im Keller des Jugendzentrums – Sinntal

(cb) Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Montagabend im Kellergeschoss eines Jugendzentrums im Birkenweg zu einem Brand. Bewohner der Einrichtung meldeten, gegen 23.10 Uhr, eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich. Ersten Erkenntnissen nach ist das Feuer im dortigen Flur ausgebrochen. Die zehn Bewohner des Hauses konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens sowie die mögliche Brandursache sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen gesucht: Einbrecher waren unterwegs – Dreieich

(cb) Unbekannte Täter waren am Montagvormittag im Erlenweg (einstellige Hausnummern) in ein Einfamilienhaus eingedrungen und klauten Bargeld sowie Schmuck. Zwischen 7.45 und 12 Uhr zerstörten die Täter ein Fenster und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 erreichbar.

