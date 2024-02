Mann bedroht im IC-Bahnhof mehrere Personen mit dem Messer

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Für viel Aufregung und einen Einsatz mehrerer Streifenwagen von der Polizei Kassel und der Bundespolizei sorgte am Samstagabend 03.02.2024 gegen 23.15 Uhr, ein 35-jähriger Wohnsitzloser im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. In einem gemeinsamen Polizeieinsatz konnte der mit einem rund 30 cm langen Messer Bewaffnete überwältigt und gefesselt werden.

Der Mann soll zwei 16-Jährige aus Kassel und Staufenberg verfolgt und mit der Stichwaffe bedroht haben, nach dem diese ihn beim Versuch beobachtet hatten, in ein Schnellrestaurant im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe einzudringen. Der 35-Jährige soll mit einem Einkaufswagen die Türe zum Schnellrestaurant zertrümmert und sich somit gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum verschafft haben.

Zudem hätte der Mann versucht, drei Mitarbeiter des Restaurants mit dem Messer zu verletzen, was ihm allerdings nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Nachdem der 35-Jährige die Jugendlichen bemerkte, ließ er von seinem Vorhaben ab und verfolgte die beiden Teenager mit dem Messer in der Hand. Die 16-Jährigen rannten daraufhin geschockt aus dem Bahnhof in Richtung Wilhelmshöher Allee. Plötzlich ließ der Randalierer von den Jugendlichen ab und lief zurück in den Bahnhof. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen flüchtete der Mann in Richtung Bahngleise und lief zum Bahnsteig 3. Beim anschließenden Sprung über die Gleise in Richtung Bahnsteig 2 verlor der 35-Jährige das Messer. Dies stellten die Bundespolizisten anschließend sicher.

Am Bahnsteig 2 endete die Flucht des Mannes. Nachdem er erneut in die Gleise sprang und auf einen Strommast klettern wollte, stoppten Beamte der Polizei Kassel den 35-Jährigen durch den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes (Taser).

„Ich bin sehr erleichtert und froh, dass niemand durch den Angreifer verletzt wurde!“, betonte die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel, Polizeidirektorin Sonja-Koch-Schulte. Die beiden 16-Jährigen waren sichtlich geschockt durch die Erlebnisse und wurden daher anschließend von den Beamten nach Hause zu ihren Familien gebracht.

Der Beschuldigte kam nach den polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Kassel prüft derzeit die Voraussetzung des Übergangs in eine forensische Unterbringung nach § 126a StPO. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann u. a. ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall, insbesondere von Personen, die ebenfalls Opfer des Mannes geworden sind, melden sich bei der Bundespolizei unter 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Mann verpasst Halt und zieht die Notbremse

Kassel-Fulda (ots) – Ein 44-jähriger Mann aus Fulda zog Montag 05.02.2024 um 07:55 Uhr, im ICE 976 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in RichtungKassel-Wilhelmshöhe die Notbremse. Da der 44-Jährige den Zug in Fulda verlassen wollte, der ICE 976 jedoch keinen planmäßigen Halt im Bahnhof Fulda hatte, betätigte der 44-Jährige die Notbremse zunächst auf Höhe Michelsrombach und anschließend auf Höhe Licherode. Zu beiden Zeitpunkten hatte der ICE eine Geschwindigkeit von über 160 km/h.

Da der Zugchef unmittelbar nach der Betätigung der Notbremse bereits Kenntnis vom Täter hätte, konnte der Nothalt überbrückt und die Fahrt ungehindert Richtung Kassel fortgesetzt werden. Nach Ankunft im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe versuchte der 44-jährige Mann anschließend zu flüchten. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte den Täter nach kurzer Verfolgung festnehmen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der 44-Jährige die verständigten Bundespolizisten zum Revier begleiten.

Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,26 Promille. Durch den Vorfall kam es zu 18 Minuten Verspätung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegen 9:17 Uhr wieder auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 44-Jährigen ein Strafverfahren u.a. wegen Missbrauch von Nothilfemitteln eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Betrunkener Mann verursacht hohen Sachschaden

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Dienstag 06.02.2024, meldet die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Sandershäuser Straße in Kassel einen Mann, der lautstark schreien und die Eingangstür des Gebäudes einschlagen würde. Die Angestellte befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Tankstelle und traf Vorbereitungen für die Öffnung um 05 Uhr.

Durch einen alarmierten Streifenwagen des Polizeireviers Ost konnte der sichtlich alkoholisierte 23-jährige Mann im Bereich des Hallenbads Ost angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Absuche der zurückgelegten Wegstrecke des Festgenommenen stellten die Einsatzkräfte sowohl die stark beschädigte elektrische Schiebetür der Tankstelle, wie auch ein demoliertes Fahrzeug im unmittelbaren Nahbereiches des Tatorts fest.

Das Auto in der Königinhofstraße war an der Windschutzscheibe und der Motorhaube beschädigt. Ein Zusammenhang der beiden Taten wird zum aktuellen Zeitpunkt vermutet. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine mittlere vierstellige Summe. Das augenscheinliche Tatwerkzeug, ein faustgroßer Stein, lag noch direkt vor der Eingangstür der Tankstelle.

Gegen den Tatverdächtigen werden nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung geführt. Aufgrund der starken Alkoholisierung verbrachten die Polizisten den 23-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Nordhessen.

16 Kompletträder und schwarzer VW Golf gestohlen: Zeugen in Sandershäuser Straße gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Sandershäuser Straße in Kassel an vier Neuwagen die Räder abmontiert und gestohlen. Vermutlich auf das Konto derselben Täter dürfte der Diebstahl eines schwarzen VW Golf ohne Kennzeichen gehen, der etwa 200 Meter entfernt als Gebrauchtwagen auf dem Gelände eines anderen Autohandels ausgestellt war. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können.

Der Diebstahl der Kompletträder hatte sich zwischen Freitagnachmittag und dem gestrigen Montagmorgen von einem umzäunten Gelände in der Sandershäuser Straße, nahe der Dresdener Straße, ereignet. Die betroffenen Neuwagen des Herstellers Audi waren von den Tätern aufgebockt worden, bevor sie die 22 Zoll Reifen mit Alufelgen im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrags abmontierten und stahlen. Womit sie die 16 Kompletträder abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt.

Ebenfalls am gestrigen Morgen wurde der Diebstahl des abgemeldeten VW Golf im Wert von ca. 10.000 Euro von der Verkaufsfläche des anderen Autohandels in der Sandershäuser Straße, nahe der Eichwaldstraße, entdeckt. Zuletzt gesehen worden war der zwölf Jahre alte Pkw am Samstagmorgen um 10:30 Uhr. Wie die Autodiebe in diesem Fall genau vorgingen, ist bislang ungeklärt. Wer im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen/Fahrzeuge gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Audi SQ5 am Jungfernkopf und Q7 in Vellmar gestohlen: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Jungfernkopf und Vellmar (ots) – Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf und in Vellmar zwei hochwertige Audi SUV im Gesamtwert von rund 70.000 Euro gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto ein und derselben Tätergruppierung gehen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen.

Zunächst hatte sich gegen 7:30 Uhr der Besitzer eines blauen Audi SQ5 bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines in der Straße „Am Wäldchen“ abgestellten Fahrzeugs bemerkt hatte. Von dem SUV, Baujahr 2015 und den professionell agierenden Tätern fehlt bislang jede Spur. Nur wenige hundert Meter entfernt schlugen die Autodiebe im Hessenring in Vellmar zu.

Dort erbeuteten sie zwischen kurz vor Mitternacht und 10:20 Uhr am heutigen Morgen einen schwarzen Audi Q7. Die europaweite Fahndung nach dem vier Jahre alten Pkw verlief bisher ohne Erfolg.

Hinweise zu den beiden Autodiebstählen werden unter: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegen genommen.

